Amnistía para todos los jugadores para el inicio del Apertura: incluido los 11 suspendidos de Estudiantes

En un cónclave previo al inicio de la Liga Profesional, todos los jugadores sancionados fueron perdonados luego de que los clubes votarán al respecto. El pincha recupera 11 futbolistas para enfrentar a Independiente

Además de la recuperación de jugadores para el Pincha, varios jugadores y entrenadores sancionados también fueron perdonados y disputarán la primera fecha del Apertura 2026.

En la reunión previa al inicio de la Liga Profesional, se decidió dar amnistía a todos los jugadores sancionados durante el Clausura 2025, incluidos los 11 titulares que presentó Estudiantes de La Plata, luego del famoso pasillo de espaldas, ante Rosario Central. Aunque aún resta la autorización del tribunal de Disciplina, el perdón general será decretado, por lo que esto representa solo un trámite.

"Hubo un pedido de un club para que haya amnistía y se lo trasladamos al Tribunal de Disciplina de AFA para decida. Depende de ellos", afirmó Nicolás Russo, presidente de Lanús, al salir de la reunión. Como hace habitualmente, el dirigente del campeón de la Copa Sudamericana, apuntó contra el club Pincha: "Estudiantes fue el único que no estuvo ni por zoom. El único lugar para discutir los temas es acá, en las reuniones, no en los medios", dijo. A pesar de que Juan Sebastián Verón está sancionado por un período de seis meses y no puede asistir a las reuniones, el club de La Plata decidió no presentar a nadie en el cónclave de Puerto Madero.

Todos los jugadores perdonados por la amnistía de La Liga Profesional estudiantes En primer lugar, con dos fechas de suspensión, los once jugadores que Estudiantes presentó ante Rosario Central, en la ya histórica victoria por 2 a 0 en Arroyito:

Fernando Muslera, Santiago Núñez (y tres meses sin poder ser capitán), Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Martín Arzamendia (lesionado por largo tiempo), Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain, todos ellos, perdonados.

Otros beneficiados (entre futbolistas y entrenadores) son el Ruso Zielinski de Belgrano, César Ibáñez de Huracán, , Guillermo Barros Schelotto de Vélez, Ramón Arias de Tigre y Jhohan Romaña de San Lorenzo. Nery Domínguez, ex San Lorenzo, se fue a Central Córdoba de Rosario en el ascenso.

Por la amnistía, Ignacio Malcorra también se verá beneficiado y podrá debutar ante Estudiantes. La incorporación del Rojo había visto la roja y recibido dos fechas de suspensión, justamente ante Independiente en la última fecha de la fase regular. Rodrigo Fernández Cedrés también podrá jugar. Por la Copa Argentina, luego de la escandalosa final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, los jugadores de La Lepra Mendocina que habían sido sancionados fueron Franco Amarfil, Alejo Osella y Matías Fernández. Además del DT Alfredo Berti. Todos con libertad para volver a jugar.






