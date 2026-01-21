¿Fin de la tregua en Gaza? Israel mató a 11 palestinos, entre ellos dos niños y tres periodistas

El ejército atacó con aviones y tanques a la población civil del enclave palestino. Un menor de 10 años y otro de 13 murieron en dos tiroteos. Asimismo, tres trabajadores de prensa, identificados como Abdel Raouf Shaath, Mohammad Salah Qishta y Anas Ghneim, fueron víctimas de un bombardeo.

Pese al alto el fuego, Israel retomó su ofensiva sobre la Franja de Gaza con nuevos ataques en los que fueron asesinados once palestinos, entre ellos dos niños y tres periodistas , en dos hechos simultáneos. Asimismo, en las últimas horas ordenó a decenas de familias palestinas que abandonen sus hogares en la primera evacuación forzada desde la tregua.

Médicos locales y funcionarios sanitarios afirmaron que la fuerza aérea israelí mató a tres periodistas palestinos que se dirigían a bordo de un auto para filmar un campamento de personas desplazadas en el centro del enclave.

En otro hecho, los médicos reportaron que tres personas, entre ellas un niño de diez años, fallecieron producto de los bombardeos de tanques israelíes en el centro de Gaza. Mientras que otras dos personas, entre las que se encontraba un niño de 13 años, murieron en dos tiroteos israelíes en Khan Younis, en el sur.

Asimismo, se registraron otros tres asesinatos por parte del gobierno de Israel en el enclave palestino, lo que elevó la cifra de muertos del día a al menos 11, dijo el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la organización terrorista Hamas.

El ejército israelí se pronunció sobre el ataque que culminó con el crimen de los periodistas. Según afirmaron, las tropas identificaron a "varios sospechosos que operaban un avión no tripulado afiliado a Hamas" en el centro de Gaza.

"Tras la identificación y debido a la amenaza que representaba el dron para las tropas, las FDI atacaron con precisión a los sospechosos que activaron el dron", indicó el ejército.

Desde el Sindicato de Periodistas Palestinos señalaron en un comunicado que los trabajadores de prensa "estaban llevando a cabo una misión humanitaria y periodística para filmar y documentar el sufrimiento de los civiles en los campos de desplazados".

Los periodistas fueron identificados como Abdel Raouf Shaath, Mohammad Salah Qishta y Anas Ghneim. En el caso de Shaath se había desempeñado como freelance para la agencia francesa Agence France-Presse (AFP) y dos semanas atrás había contraído matrimonio.

Periodistas locales afirmaron que su trabajo contó con el patrocinio del Comité Egipcio, ente que supervisa las tareas de ayuda humanitaria y socorro de Egipto en el enclave. Una fuente del Comité consultada por Reuters señaló que el vehículo en el que se transportaban los periodistas pertenece al organismo.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los atentados de Hamas, el Comité para la Protección de los Periodistas documentó la muerte de 206 periodistas y trabajadores de medios en Gaza. Afirman también que Israel no publicó hasta el momento los resultados de una investigación formal ni ha responsabilizado a nadie por las muertes cometidas por su ejército.

Israel retomó la ofensiva sobre Gaza

Israel ordenó a decenas de familias palestinas en el sur de la Franja de Gaza que abandonen sus hogares en la primera evacuación forzada desde el alto el fuego de octubre. Los residentes y el grupo terrorista Hamas dijeron que el ejército estaba expandiendo el área bajo su control.

La fuerza militar israelí lanzó folletos sobre familias que viven en campamentos de tiendas de campaña en el barrio de Al-Reqeb, al este de Khan Younis.

“Mensaje urgente. La zona está bajo control de las FDI. Deben evacuar inmediatamente”, decían los panfletos, escritos en árabe, hebreo e inglés, que se arrojaron sobre el barrio de Al-Reqeb, en la ciudad de Bani Suhaila.

La evacuación forzada es la primera desde que se firmara el cese del fuego negociado por Estados Unidos en octubre. Previamente, Israel lanzó panfletos en zonas que luego fueron bombardeadas, obligando a familias a mudarse.

Desde la firma, el acuerdo no ha avanzado más allá de su primera fase: Israel se retiró de menos de la mitad de Gaza y Hamás liberó rehenes a cambio de detenidos y prisioneros palestinos.

Más de 2 millones de personas en Gaza están confinados alrededor de un tercio del territorio de la Franja. En su mayoría, viven en tiendas de campaña improvisadas y edificios dañados, donde la vida se ha reanudado bajo el control de una administración dirigida por Hamás.