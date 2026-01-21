La exitosa película de HBO Max que muestra el lado más emotivo de la vida de un genio + Seguir en









Entre el drama personal y los vínculos que sostienen, una de las películas más destacadas de HBO Max invita a mirar más allá del talento y los logros.

A veces alcanza con sentarse y dejarse llevar por una historia tranquila, de esas que acompañan sin imponer ritmo ni efectos. Crédito: HBO Max

No todas las biografías se enfocan en el “logro” y listo: algunas usan el cine para contar qué pasa puertas adentro. En HBO Max, las películas basadas en hechos reales suelen funcionar así: te atrapan por lo humano, incluso cuando el protagonista carga con una mente fuera de serie.

En esa línea aparece La teoría del todo, un drama biográfico que se apoya en el vínculo íntimo y en las decisiones cotidianas, más que en una lista de méritos. El resultado es una historia que conmueve, sobre todo por lo que no se dice a los gritos: el amor, la familia y el cuerpo como límite.

la-teoria-del-todo-2jpg Una elección de algo para ver a la noche también puede ser una pausa: a veces alcanza con una historia íntima para cambiar el ánimo. Créditos: HBO Max De qué trata La teoría del todo, la película sobre Stephen Hawking La teoría del todo pone el foco en Stephen Hawking cuando todavía es un joven científico, con ambición académica y un futuro abierto. La narración avanza con una idea simple y potente: mientras él intenta entender el universo, la vida le tira otra clase de preguntas, mucho más terrenales.

El corazón del relato está en su relación con Jane Wilde, que acompaña el crecimiento profesional y, al mismo tiempo, sostiene la intimidad de una pareja que se enfrenta a cambios enormes. La película trabaja esa tensión con sensibilidad: el deseo de seguir adelante choca con el desgaste, la paternidad y lo que implica cuidar a alguien sin dejarse a uno mismo de lado.

En ese recorrido aparece el diagnóstico de ELA, una enfermedad degenerativa que cambia el destino del protagonista y redefine el ritmo de todo. Lo que sigue no busca un golpe bajo fácil: la trama insiste en cómo se reorganiza una vida cuando el tiempo, el cuerpo y los vínculos empiezan a jugar con otras reglas.

