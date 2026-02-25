El campo argentino consolidó en 2025 su liderazgo en exportaciones: sus productos llegan al 75% de los países del mundo

Según un informe de FADA sobre el campo, Argentina ocupa el primer puesto mundial en exportaciones de maní, aceite de soja y jugo de limón.

El campo argentino reafirma su rol protagónico en el comercio global de alimentos y productos derivados: el país vende a más de 143 destinos, equivalente al 75% de los países del mundo , y lidera varios mercados estratégicos. Así lo reveló el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Según el informe, Argentina ocupa el primer puesto mundial en exportaciones de maní, aceite de soja y jugo de limón . También se ubica segunda en harina de soja y yerba mate, y tercera en maíz. La carne bovina nacional, por su parte, llega a las mesas de más de 60 países.

“Es un orgullo como argentinos”, señaló Nicolle Pisani Claro , economista jefa de FADA, al destacar la inserción internacional de los productos agroindustriales.

Los datos de 2025 confirman el peso decisivo del sector en la economía. Ese año, las exportaciones totales del país alcanzaron los u$s87.076 millones, de los cuales la agroindustria aportó u$s52.900 millones, es decir, el 61% .

“En otras palabras, 6 de cada 10 dólares que ingresaron a nuestro país provienen de las cadenas agroindustriales”, explicó Antonella Semadeni , economista de FADA. Del total exportado por el sector, el 69% provino de granos, 14% de economías regionales, 9% de carnes, 3% de lácteos y 5% de otros rubros .

El campo argentino abastece al 75% del mundo y consolida su liderazgo en exportaciones

La relevancia del agro también se refleja en la balanza comercial: en 2025 Argentina registró un superávit de u$s11.285 millones, impulsado principalmente por las cadenas agroindustriales, que generaron un saldo positivo de u$s42.196 millones. Energía y minería también mostraron superávit, aunque significativamente menor (u$s6.663 millones y u$s3.845 millones, respectivamente).

El buen desempeño exportador fue generalizado. De los 20 complejos analizados, 13 aumentaron sus ventas externas tanto en valor como en volumen, entre ellos soja, trigo, girasol, lácteos, pesca, maní, peras y manzanas, forestal, limón, arroz, legumbres, ovino y yerba. Además, seis complejos alcanzaron récord histórico desde 2019: yerba, maní, girasol, arroz, lácteo y pesquero.

La carne se destaca en el agro local

Uno de los rubros destacados fue la carne bovina, cuyas exportaciones crecieron 25% interanual y se consolidaron como la tercera cadena generadora de divisas. Sin embargo, el consumo interno sigue siendo predominante: el 73% de la producción de carne vacuna se destina al mercado local, mientras que en cerdo y pollo la proporción doméstica asciende al 99% y 93%, respectivamente.

El Monitor también detalla la geografía de la inserción internacional argentina. Los granos se dirigen principalmente a Perú, Brasil, Arabia Saudita, India, Vietnam y China; las carnes a China, EEUU, Israel, Alemania y Países Bajos; y las economías regionales a Brasil, EEUU, España, Italia y China. En promedio, el 64% de las exportaciones de cada complejo se concentra en sus cinco principales destinos, y el 51% de la producción agroindustrial total se exporta.

La diversidad territorial explica la variedad exportadora: la región pampeana concentra granos, carnes y lácteos (98% de sus envíos), el NEA y NOA se especializan en economías regionales como limón, yerba, té y legumbres, Cuyo en la uva (59% de sus exportaciones) y la Patagonia en peras, manzanas y pesca (99%).

“Es curioso conocer qué países eligen qué productos argentinos”, señalaron desde FADA. El maíz, por ejemplo, llega a más de 85 destinos, con Vietnam, Perú, Malasia, Argelia y Arabia Saudita como principales compradores.