Binance se convierte en lider de reservas globales tras ampliar su reserva de stablecoins a más del 65%

La exchange celebró su liquidez dentro del mercado, que indica un período saludable tanto para Binance como para los usuarios.

Binance crece en el territorio de las stablecoins.

Binance lidera la asignación de capital en el mercado de criptomonedas al concentrar más del 65% de las reservas de stablecoins (USDT y USDC) mantenidas en exchanges centralizados, lo que equivale a u$s47.500 millones dentro del sector, según datos de la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant.

Estas son criptomonedas estables respaldadas por monedas como el dólar, cuya liquidez indica, en este caso, salud y eficiencia dentro del mercado de criptoactivos, ya que garantiza profundidad de mercado y menor slippage (diferencia entre el precio esperado de una orden y el precio efectivamente ejecutado).

"El informe muestra que las reservas totales de stablecoins de Binance crecieron un 31% en relación al año anterior, incluso en medio de la turbulencia del mercado, lo que demuestra la amplia liquidez disponible en la plataforma y su resiliencia durante la reciente fase bajista del mercado", celebró Binance en un comunicado.

En ese sentido, el total que Binance mantiene en reservas de stablecoins es aproximadamente 5 veces mayor que el de la segunda mayor exchange, 8 veces mayor que la tercera y casi 12 veces el de la cuarta plataforma más grande.

Binance criptos.jpeg Disminución en salidas a u$s2.000 millones Los datos del informe de Binance también indican que las salidas de stablecoins de los exchanges disminuyeron a solo u$s2.000 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente cuatro veces menos que la caída de u$s8.400 millones de dólares durante el pico de la corrección.

Esta reducción indica que las presiones de liquidez están disminuyendo. Asimismo, refuerza una estabilización del flujo de caja dentro de las plataformas y reducción del riesgo de movimientos abruptos de precio asociados a estrés sistémico, mientras que el mantenimiento sugiere una confianza estructural por parte de los usuarios.

