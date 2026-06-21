El Congreso de EEUU aprobó una ley para demorar la creación de un dólar digital hasta 2030

El Congreso estadounidense alcanzó un acuerdo para impedir que la Reserva Federal emita una moneda digital oficial durante los próximos años. La medida refleja el rechazo de la administración Trump a las CBDC y suma un nuevo capítulo al debate global sobre el futuro del dinero digital.

EEUU demora la creación de una moneda digital emitida por la Fed.

El Congreso de Estados Unidos dio un paso clave para bloquear el desarrollo de las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC , por sus siglas en inglés). Senadores y representantes de ambos partidos alcanzaron un acuerdo para incluir en un proyecto de ley una cláusula que prohíbe a la Reserva Federal emitir este tipo de activos digitales al menos hasta fines de 2030.

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La disposición quedó incorporada en la denominada 21st Century ROAD to Housing Act , una iniciativa enfocada principalmente en mejorar el acceso a la vivienda y ampliar la oferta habitacional en el país.

Sin embargo, entre las modificaciones introducidas al proyecto se incluyó un apartado que impide a la Fed crear una CBDC o cualquier activo digital que sea considerado sustancialmente similar a una moneda digital de banco central hasta el 31 de diciembre de 2030.

La nueva versión del proyecto fue presentada por el senador republicano Tim Scott, la senadora demócrata Elizabeth Warren, el representante republicano French Hill y la representante demócrata Maxine Waters. El texto refleja un consenso entre ambas cámaras del Congreso y entre legisladores de distintos espacios políticos, algo poco habitual en el actual escenario político estadounidense.

Además de las medidas vinculadas al mercado inmobiliario, la iniciativa incorpora cambios destinados a responder inquietudes planteadas durante el debate legislativo, incluyendo programas de asistencia por desastres naturales y nuevas regulaciones para el sector habitacional.

La postura de Trump

La prohibición de las CBDC se alinea con la posición que viene sosteniendo la administración de Donald Trump respecto a las monedas digitales emitidas por bancos centrales. Hace pocas semanas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el desarrollo de una CBDC se encuentra completamente descartado dentro de la agenda económica del Gobierno.

En cambio, la Casa Blanca busca concentrar sus esfuerzos regulatorios en la denominada CLARITY Act, una legislación destinada a establecer un marco normativo para el mercado de criptomonedas y activos digitales privados.

Congreso EEUU La nueva versión del proyecto fue presentada por el senador republicano Tim Scott F24

Un debate global

Las CBDC son versiones digitales de las monedas nacionales emitidas directamente por los bancos centrales. A diferencia de criptomonedas como Bitcoin, cuentan con respaldo estatal y forman parte del sistema monetario oficial.

Sus defensores sostienen que podrían mejorar la eficiencia de los pagos, reducir costos y ampliar la inclusión financiera. Sin embargo, sus detractores advierten sobre posibles riesgos para la privacidad de los usuarios y una mayor capacidad de control estatal sobre las transacciones financieras.

La decisión de Estados Unidos contrasta con el camino elegido por otras economías importantes, como China, que ya avanza con pruebas de su yuan digital, mientras que la Unión Europea continúa evaluando el desarrollo de un euro digital.

Según medios especializados de Washington, la iniciativa deberá atravesar una primera votación procesal en el Senado durante los próximos días. Posteriormente, el proyecto será enviado a la Cámara de Representantes para una nueva aprobación. De superar ambas instancias, quedará listo para ser promulgado por el presidente Donald Trump.

De concretarse, Estados Unidos bloquearía formalmente cualquier avance hacia una moneda digital emitida por la Reserva Federal durante los próximos cuatro años, consolidando una postura claramente favorable al desarrollo de activos digitales privados y contraria a la intervención directa del banco central en este segmento.