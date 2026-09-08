El crédito en pesos volvió a caer: el consumo retrocedió en agosto y la morosidad sigue presionando

El financiamiento al sector privado bajó 1% real durante agosto, la primera contracción desde marzo. Las tarjetas explicaron buena parte del retroceso, mientras los hipotecarios y los préstamos en dólares mantuvieron su crecimiento.

El crédito en pesos al sector privado volvió a caer en agosto, en un escenario atravesado por el deterioro de las líneas destinadas al consumo y el aumento de la morosidad. Según datos del Banco Central (BCRA) , el financiamiento en moneda local se contrajo 1% mensual en términos reales, la primera baja desde marzo de este año.

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La caída se concentró principalmente en los préstamos al consumo y, en menor medida, en las líneas comerciales. En contraste, los créditos hipotecarios mantuvieron su expansión y el financiamiento en dólares continuó creciendo.

Pese al retroceso real, el volumen promedio de préstamos en pesos registró durante agosto un incremento nominal de $1,8 billones.

El f inanciamiento destinado al consumo disminuyó 1,9% mensual en términos reales y desestacionalizados. Dentro de ese segmento, las tarjetas de crédito mostraron el peor desempeño, con una contracción del 3,3% real frente a julio. Los préstamos personales, en cambio, se mantuvieron relativamente estables.

También retrocedieron las líneas destinadas a las empresas . Los créditos comerciales bajaron 0,7% real durante el mes, aunque con diferencias entre los distintos instrumentos.

Los adelantos en cuenta corriente crecieron 1,8%, mientras que los documentos descontados retrocedieron 2% y los documentos a sola firma disminuyeron 1,9%. Estas dos últimas líneas fueron las que explicaron la contracción del financiamiento comercial.

La morosidad volvió a subir

El retroceso del crédito se produce además en un contexto de creciente irregularidad en los pagos. La mora del sistema bancario volvió a aumentar en julio y alcanzó niveles que no se observaban desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con un informe de la consultora 1816 basado en cifras del BCRA, los créditos irregulares del sector privado no financiero pasaron de representar 7,63% del total en junio a 7,73% en julio.

El deterioro se observó tanto entre las familias como entre las empresas. En los hogares, los préstamos con atrasos superiores a 90 días alcanzaron el 12,94%, frente al 12,77% del mes anterior. Entre las compañías, la tasa de irregularidad aumentó de 3,50% a 3,61%.

Los créditos hipotecarios se despegan

El comportamiento fue diferente entre los préstamos respaldados por garantías reales. Este segmento aumentó 1,1% mensual real, impulsado principalmente por los hipotecarios, que crecieron 2,8% en agosto a precios constantes. Los prendarios, en cambio, retrocedieron 1,1% y acumulan una caída del 8% en los últimos doce meses.

El financiamiento para la compra de viviendas acumula así más de dos años consecutivos de variaciones mensuales positivas. Frente al mismo período del año pasado, los préstamos hipotecarios crecieron 41,6% real, con una participación relevante de las líneas ajustadas por UVA. En este escenario, el Gobierno busca darle un nuevo impulso al segmento a través de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses.

La primera licitación destinó $200.000 millones para fondear a entidades financieras que deberán canalizar esos recursos hacia nuevos créditos hipotecarios UVA. Se recibieron 42 ofertas de 18 bancos y finalmente fueron adjudicadas 13 entidades.

El crédito en dólares sigue creciendo

Mientras el financiamiento en pesos perdió impulso, los préstamos en dólares continuaron expandiéndose. Durante agosto aumentaron en u$s258 millones y cerraron el mes con un stock de u$s25.241 millones.

Según el BCRA, este tipo de financiamiento mantiene una trayectoria de crecimiento prácticamente ininterrumpida desde enero de 2024, impulsada principalmente por los documentos a sola firma vinculados con operaciones de comercio exterior.

A su vez, el Gobierno amplió recientemente el universo de compañías que pueden acceder a préstamos en moneda extranjera, incluyendo firmas que no generan divisas. Las estimaciones oficiales y privadas calculan que los bancos podrían canalizar hasta u$s6.000 millones adicionales mediante esta vía.

En términos agregados, el stock de financiamiento en pesos al sector privado se mantiene alrededor del 9% del PBI. Al incorporar los préstamos en moneda extranjera, la relación asciende al 12,6% del producto.