Legados solidarios: cómo dejar parte de una herencia a una causa social sin afectar a los herederos

Catorce organizaciones sociales impulsan una campaña para difundir una herramienta legal que permite destinar parte de un patrimonio a una causa solidaria a través del testamento, respetando los derechos de los herederos forzosos.

Una decisión sobre el patrimonio también puede convertirse en una forma de dejar un impacto social que continúe después de la propia vida.

Al menos 14 organizaciones sociales se unieron para impulsar la campaña Legados Solidarios , una iniciativa que busca difundir una alternativa todavía poco conocida: incluir a una organización social en el testamento para que una parte del patrimonio pueda destinarse, después del fallecimiento, a una causa vinculada con la salud, la educación, la infancia, la ayuda humanitaria, la investigación científica o el acompañamiento de personas mayores.

La iniciativa reúne a AMIA, Amnistía Internacional, Cáncer con Ciencia de Fundación Sales, Cáritas Argentina, Don Bosco Por Los Jóvenes, Don Orione, Fundación Esteban Bullrich, Fundación Huésped, Hospital Británico, Fundación Junior Achievement Argentina, Médicos Sin Fronteras, Mensajeros de la Paz Argentina, UNICEF Argentina y Universidad Hospital Italiano .

El objetivo es instalar la conversación sobre una posibilidad que contempla la legislación argentina y que permite realizar una donación futura sin afectar los derechos que la ley garantiza a los herederos forzosos. Cualquier persona mayor de edad puede incluir a una organización social en su testamento , ya sea como heredera de la porción disponible o mediante la asignación de uno o varios bienes específicos.

La legislación establece límites cuando existen herederos forzosos, como hijos, padres o cónyuges. En esos casos, debe respetarse la porción de la herencia que la ley les garantiza, mientras que la parte restante puede ser destinada libremente a una organización social.

“La proporción disponible depende de cada situación familiar: es de un tercio cuando hay hijos o descendientes, y de la mitad cuando no hay descendientes, pero sí padres, otros ascendientes o cónyuges . Cuando no existen herederos forzosos, la persona puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes”, explicó la escribana Sonia Lukaszewicz (M.N. 4427) , en representación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA), institución que acompaña la campaña.

El mecanismo permite diferentes alternativas. No necesariamente se trata de entregar una parte general del patrimonio: también puede establecerse un bien determinado o una suma de dinero.

“El testamento puede incluir un bien específico, una suma de dinero o una parte del patrimonio. También puede establecer que esos bienes se destinen a una finalidad determinada, siempre que el cargo impuesto sea lícito y pueda cumplirse”, explicó Lukaszewicz.

De esta manera, una persona puede definir anticipadamente qué parte de sus bienes quiere que sea destinada a una determinada causa, sin modificar los derechos sucesorios establecidos por la legislación.

Cómo se hace un testamento solidario

Existen dos alternativas principales para formalizar el testamento. Una de ellas es el testamento por acto público, que se realiza ante un escribano y con la presencia de dos testigos.

“Esta modalidad ofrece mayor seguridad, ya que permite verificar el cumplimiento de los requisitos legales, garantiza la conservación del documento y contempla su inscripción en el Registro de Actos de Última Voluntad, lo que facilita su localización después del fallecimiento”, señaló la escribana.

La segunda alternativa es el testamento ológrafo, que debe estar escrito íntegramente de puño y letra por la persona, además de encontrarse fechado y firmado.

La campaña busca precisamente derribar algunos de los mitos vinculados con este procedimiento y mostrar que se trata de una herramienta legal que puede utilizarse para expresar una voluntad personal sobre el destino de parte del patrimonio.

Una tendencia que crece en otros países

La práctica de realizar donaciones a organizaciones sociales mediante testamentos registra un crecimiento importante en otros mercados.

En Reino Unido, las donaciones realizadas a organizaciones sociales a través de testamentos alcanzaron un récord de u$s6.000 millones en 2024, un 9% más que el año anterior, según el informe The Legacy Giving Report.

Además, la cantidad de herencias que incluyeron aportes a organizaciones benéficas creció 15% y ya representa casi el 17% del total de sucesiones. Las proyecciones estiman que este tipo de donaciones podría superar los u$s6.800 millones hacia 2030 y más que duplicarse hacia 2050.

El fenómeno también comenzó a mostrar un crecimiento significativo en América Latina. Según Mariana Pahor, responsable de Colaboraciones Estratégicas para Argentina en Médicos Sin Fronteras, y datos del Foro Internacional de Liderazgo en Recaudación de Fondos (IFLF), durante 2024 la región registró un crecimiento del 262% en los ingresos provenientes de legados solidarios frente al año anterior.

Ese incremento convirtió a América Latina en la región con mayor crecimiento porcentual a nivel global. Dentro de la región, Uruguay lideró la recepción de testamentos solidarios entre 2020 y 2024, seguido por Brasil y Colombia, mientras que Argentina ocupó el cuarto lugar.

Más de 4.700 consultas durante 2025

En la Argentina, el mecanismo todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, pero las organizaciones que integran Legados Solidarios comenzaron a registrar una mayor cantidad de consultas.

Durante 2025 se recibieron más de 4.700 consultas vinculadas con la posibilidad de realizar un legado solidario y más de 30 personas incluyeron a alguna de las causas participantes en su testamento.

Para las organizaciones que participan de la iniciativa, estos números reflejan un cambio gradual en la forma en que algunas personas piensan su patrimonio y el impacto que quieren generar.

La posibilidad de dejar un legado solidario permite que una parte del patrimonio tenga un destino vinculado con una causa elegida por la propia persona. Así, una decisión patrimonial puede convertirse también en una forma de expresar valores y contribuir al sostenimiento de proyectos sociales a largo plazo.

Qué es Legados Solidarios y cómo participar

Legados Solidarios nació en 2017 y actualmente reúne a las 14 organizaciones que participan de la campaña. Sus áreas de trabajo abarcan infancia, salud, educación, ayuda humanitaria, desarrollo científico y acompañamiento a personas mayores.

La iniciativa busca informar sobre esta herramienta, generar confianza y facilitar el acceso a información precisa sobre el proceso testamentario. Cuenta además con el apoyo de la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS), la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de CABA, el Colegio de Escribanos de CABA, el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), el Consejo Publicitario Argentino y la Fundación La Nación.

Quienes quieran conocer las alternativas disponibles pueden ingresar a Legados Solidarios, completar un formulario y elegir con qué organización desean colaborar. La iniciativa ofrece acompañamiento personalizado y gratuito para quienes quieran evaluar la posibilidad de incorporar un legado solidario a su testamento.

En definitiva, la propuesta busca instalar una idea sencilla: una decisión sobre el patrimonio también puede convertirse en una forma de dejar un impacto social que continúe después de la propia vida, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación y respetando los derechos de los herederos.