El crédito privado cerró 2025 con un aumento anual del 30%: los préstamos hipotecarios saltaron más de 170%

El crédito continúa avanzando en Argentina con los hipotecarios traccionando el alza . En diciembre, los préstamos al sector privado crecieron 4,9% nominal mensual , lo cual se ubicaría por encima de la inflación, y acumula un alza de 68,6% al alcanzar un saldo de $91,8 billones frente a los $54,5 billones del cierre del mismo mes de 2024, según informó First Capital .

En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 2,4% y el anual el 28,7% , siempre con la estimación del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre en 2,5% y el acumulado del 31%, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aún no publicó su medición.

"Finaliza el año con un tono más optimista en las colocaciones, pues se recupera el ritmo de crecimiento nominal de los primeros 6 meses del año y se deja atrás un segundo semestre con crecimientos mensuales reales casi nulos . Si analizamos el año en su conjunto, el crecimiento real del año fue prácticamente la mitad del crecimiento real del 2024 (52%), queda entonces como asignatura pendiente para el corriente 2026, retomar el ritmo de recuperación de la bancarización de la economía en todos sus rubro", afirma Guillermo Barbero , socio de First Capital Group.

Los préstamos hipotecario y comerciales fueron los que traccionaron al alza los créditos privados . Los hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, subieron en términos nominales un 5,7% mensual , con un saldo de $6,5 billones. Así, el crecimiento interanual alcanzó el 258,8%, ya que en diciembre de 2024 acumularon un saldo de $1,8 billones . En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 3,1% y el anual el 173,9%.

"Repite un mes con un porcentaje de crecimiento interesante, aunque de menos de la mitad de los valores que supo tener durante los primeros 10 meses del año. Es la cartera que marcó el mayor crecimiento porcentual del año 2025 y la única que creció en términos reales por encima del 2024 (39,5%)", destacó Barbero.

En relación a los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 5,3% mensual, el saldo llegó a $30,1 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 44,9%, contra los $20,8 billones al cierre del mismo mes del año anterior. De esta manera, las variaciones reales alcanzaron el 2,8% en diciembre y un 10,6% interanual.

"Sumamos así un segundo mes de recuperación del crédito en términos reales, aunque hay que destacar que esta cartera fue la que menos aportó al crecimiento global, los crecimientos anuales en términos nominales y reales, quedan muy lejos de lo sucedido en el 2024, cuando alcanzaron valores del 231% y 50% respectivamente. El tercer trimestre del año marcó una pausa en el camino ascendente, debido a la gran suba de las tasas, la disminución de las líneas disponibles y la incertidumbre ocasionada por las elecciones de medio término", aseguró Barbero.

Por su parte, los préstamos personales subieron en términos nominales un 1,3% mensual, el saldo llegó a $19,1 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 89%, contra los $10,1 billones al cierre de diciembre 2024. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,1% y un incremento anual del 44,3%.

"Cerramos un trimestre de franco retroceso en este segmento que venía liderando la recuperación del crédito en pesos en valores absolutos. El incremento de los indicadores de mora parecen haber desalentado a las Entidades Financieras a seguir colocando al ritmo del primer semestre del año. Cabe recordar que durante el año 2024 tuvimos un crecimiento real del 134%. Gestionar la recuperación de los clientes en situación irregular, para que se integren nuevamente a la cartera activa, se presenta como el desafío más importante para la primera parte del 2026", concluyo Barbero.

La operatoria a través de tarjetas de crédito subió en términos nominales un 4,8% mensual, el saldo llegó a $23,6 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 52,8%, contra los $15,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En diciembre este tipo de préstamos alcanzó un alza real de 2,3% y una mejora anual del 16,6%.

"Se cierra el año con una interesante recuperación de esta operatoria, gracias a la reaparición de las cuotas sin interés y a las promociones comerciales. Debemos destacar que el desempeño de este año estuvo por debajo del 2024, durante el cual el alza real llegó al 31%. En este caso también, la gestión de las cuentas irregulares será el desafío a superar para seguir creciendo", subrayó.

La línea de créditos prendarios subió en términos nominales un 0,8% mensual, el saldo llegó a $5,7 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 77,7%, contra los $3,2 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,7% y un incremento anual del 35,7%.

En relación a los préstamos en dólares, que subieron 0,9% mensual, el saldo llegó a u$s18.473 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 70,8%, contra los u$s10.813 millones al cierre de diciembre 2024. El 72,1% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, la cual registró una caída mensual del 0,5% y un incremento anual del 60,7%. El crecimiento en valores absolutos del año 2025 fue de u$s7.660 millones, prácticamente el mismo valor que el experimentado durante el 2024: u$s7.383 millones.

El saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito subió un 17,2% mensual, el saldo llegó a u$s730 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 51,1%, contra los u$s483 millones al cierre del mismo mes del año anterior. Se observa un crecimiento de los valores debido al período de vacaciones y las compras al exterior.