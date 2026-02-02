Bitcoin ensaya un rebote y se acerca a los u$s79.000 después de la debacle del fin de semana

El Bitcoin (BCT) rebota y se acerca a los u$s79.000 tras lo que fue la debacle del viernes y acumular un retroceso cercano al 11% durante los últimos 7 días, mientras que las altcoins operan con mayoría de subas.

La criptomoneda reina escala 1,7% este viernes a los u$s78.686,63 , un nivel cercano a los que se ubicaba en 2024. En tanto, Ethereum (ETH) sube 2% a u$s2.372,32, pese a perder casi 19% en la última semana.

Entre las alternativas, la memecoin Dogecoin (DOGE) lidera las subas con un avance del 4,7% a u$s0,1088, seguido por Solana (SOL) con 3,6% hasta u$s105,09; BNB (BNB) avanza 3,3% a u$s775,17; Ripple (XRP) lo hace un 3,2% a u$s1,64.

Por otra parte, el token Lido Staked Ether (STETH) sube 2% hasta los u$s2367,97. A contramano, Tron (TRX) retrocede 0,6% a u$s0,2834.

Al respecto del derrumbe del mercado cripto, el inversor y fundador de Real Vision, Raoul Pal , señaló que la debilidad de Bitcoin se encuentra relacionada con la disminución de liquidez global , según informó CriptoNoticias.

No obstante, espera que con el cambio de presidente de la Reserva Federal (Fed) en EEUU, se den nuevos recortes de tasas de interés, que agregarán liquidez y dejarán el camino allanado para una reactivación alcista.

Por otra parte, otros analistas expresan que la caída no se trata más que una corrección temporal, pese a que BTC ya cayó 41% desde el récord histórico de u$s126.089, al que llegó en octubre del año pasado.

"Es normal, incluso en un mercado alcista", afirmó el analista Scott Melker, quien entiende que "no existen razones" para una caída más pronunciada en el activo digital.