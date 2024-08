El día después de un lunes en rojo: pese al rebote, los analistas prevén más volatilidad para la bolsa local

Tras un lunes marcado por el derrumbe de los mercados en el mundo, los analistas de la city porteña anticipan que este martes en la bolsa argentina se verá una leve recuperación , en línea con la tendencia de la bolsa de Japón, que rebotó fuerte en la madrugada, aunque no descartan un fuerte nivel de volatilidad .

"En la noche de ayer, madrugada de hoy, se vio una fuerte recuperación de la Bolsa de Japón y eso, si bien fue un rebote muy fuerte después de la caída tan abrupta del lunes, por ahora no se ven grandes subas en el resto de los mercados financieros . Y, en la plaza local, los bonos apenas muestran algún verde muy los bonos ley NY ", señala a Ámbito el analista de mercados Leonardo Svirsky .

"El S&P sube 0,4% y el Nasdaq, un 0,6%. Así, los activos argentinos se perfilan a recomponerse en la rueda de hoy; al ser de alto riesgo, la suba debería ser de mayor magnitud que la de los índices estadounidenses", apunta Mazza. Sin embargo, se ve un "tibio rebote por ahora", apunta desde Epyca Consultores el analista Eric Paniagua. Habrá que esperar a ver cómo continúa la jornada, pero, según su visión, es esperable que "la incertidumbre comience a ceder y se de una mejora en la tendencia para el 'equity' y pata los bonos emergentes".

Juan Ignacio Alra, Juan Ignacio Alra, Portfolio Manager de Consultatio/TPCG, indica que el mercado argentino rebota como consecuencia de la dinámica de los mercados de afuera, en línea con la expectativa y asegura que lo que sucedió este lunes 5 de agosto "indicaría que fue un escenario de sobre reacción". No obstante, no descarta que, hacia adelante, "podríamos tener mas presión en USA por la cuestión de las tasas de intereses el dato no tan bueno de mercado de trabajo".

Para el consultor especializado en servicios financieros e idóneo en mercado de capitales Marcelo Bastante, "era esperable que se diera un rebote luego de semejante caída, tal como se vio desde el premarket", pero menciona que la jornada de hoy muestra bastante volatilidad también. "En estos momentos, hay que mantenerse calmo. Solo los más arriesgados pueden decidir ingresar y aprovechar oportunidades, no es para cualquiera", aconseja a los inversores.