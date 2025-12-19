La UBA le entregará el doctorado honoris causa al Indio Solari + Seguir en









Carlos Alberto Solari recibirá el mayor título honorífico de la UBA, en reconocimiento por su gran contribución al rock argentino y latinoamericano, y por ser una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país.

El reconocimiento a una de las figuras más influyentes de la música popular argentina.

En el marco de la última sesión del Consejo Superior, la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar su máximo reconocimiento honorífico al artista argentino Carlos Alberto Solari, por su destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular.

En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires destaca que, “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como “Indio Solari”- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país.

El reconocimiento al Indio Solari Asimismo, subraya que es cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyectos que se constituyeron en hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo.

La resolución también hace mención a la relevancia de su discografía, tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -con álbumes como "Gulp!" (1985); "Oktubre" (1986); "Un baión para el ojo idiota" (1988); "¡Bang! ¡Bang!... estás liquidado" (1989); "La mosca y la sopa" (1991); "Lobo suelto, cordero atado" (1993); "Luzbelito" (1996), entre otros. Que, posteriormente, ha desarrollado una prolífica carrera junto al conjunto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con una serie de álbumes de estudio que incluye, entre otros: "El tesoro de los inocentes (bingo fuel)" (2004); "Porco Rex" (2007); "El perfume de la tempestad" (2010); "Pajaritos, bravos muchachitos" (2013), y "El ruiseñor, el amor y la muerte" (2018), así como diversos registros en vivo y producciones recientes en formato audiovisual y digital.

Finalmente, se destaca que sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público.

En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle esta distinción. Carlos Alberto Solari es una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. Su trayectoria artística y cultural lo ha consolidado como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea.