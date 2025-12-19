La Justicia le embargó el sueldo de la diputada Lorena Villaverde por irregularidades en la venta de terrenos

La medida fue dispuesta por un juez de Bariloche. El embargo preventivo afecta a la dieta de la legisladora libertaria y su aguinaldo.

Tras el escándalo por el caso en EEUU y su banca en el Senado, Villaverde afronta una demanda en Río Negro.

La Justicia de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde . La medida fue dispuesta en el marco de una demanda que afronta la legisladora libertaria por daños y perjuicios a raíz del incumplimiento en la entrega de un terreno en la costa rionegrina, luego de su venta.

El embargo fue dispuesto por el juez civil Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche. Así, el mismo busca cubrir la suma de $40,5 millones, lo reclamando en la demanda por el damnificado.

La Justicia dispuso una medida cautelar en el marco de un litigio civil y ya notificó a la Cámara de Diputados para que se mantengan las retenciones necesarias hasta alcanzar el monto fijado en la resolución . El juez fundamentó la decisión en la existencia de condiciones legales suficientes y en el “riesgo que implicaría la demora” en el avance del proceso.

La demanda tiene como eje el emprendimiento inmobiliario Tajamar, un loteo ubicado en la ciudad rionegrina de Las Grutas , donde durante 2020 se ofrecieron terrenos bajo la modalidad de pago en cuotas. Según surge del expediente, los reclamos se originan en presuntos incumplimientos vinculados a la ejecución y entrega de la infraestructura comprometida.

En su defensa, y en causas de características similares, la diputada Villaverde sostuvo que los retrasos respondieron a las restricciones impuestas durante la pandemia , argumento que ya fue incorporado en distintos tramos de la discusión judicial.

El conflicto no es aislado. En paralelo, existe otro expediente en trámite en la localidad de San Antonio Oeste, donde se reclama un resarcimiento por $100 millones por hechos de idéntica naturaleza, lo que refuerza el volumen del frente judicial que enfrenta la legisladora.

Lorena Villaverde suma un nuevo escándalo

Las últimas semanas, la diputada libertaria estuvo en el centro del foco por señalamientos sobre su prontuario judicial. En este escenario, Villaverde renunció a su banca en el Senado para no ser "usada" contra el Gobierno, y amagó a hacer lo mismo con su escaño en Diputados, aunque finalmente dio marcha atrás.

Las objeciones se apoyan en antecedentes judiciales que volvieron a tomar estado público. Entre ellos, se menciona una causa vinculada a estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, además de presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, un empresario asociado a Federico “Fred” Machado.