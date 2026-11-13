VTV en Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta la tarifa actualizada y qué vehículos no pagan

Los conductores bonaerenses deben afrontar nuevos valores para hacer la inspección obligatoria. El esquema también contempla exenciones y descuentos.

La VTV es un control obligatorio para garantizar las condiciones de seguridad de los vehículos que circulan por la provincia de Buenos Aires.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites obligatorios que deben tener en cuenta los conductores de la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es comprobar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para circular, a través de controles de frenos, neumáticos, luces, suspensión y otros componentes de seguridad.

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Durante noviembre de 2026, el costo de la inspección llega con modificaciones que impactan en autos, motos y vehículos de mayor porte. Sin embargo, el importe no es igual para todos y existen beneficios destinados a ciertos propietarios, por lo que es fundamental conocer las categorías y los requisitos antes de solicitar un turno.

La tarifa básica de la VTV bonaerense aumentó a $114.105,99 para los vehículos de hasta 2.500 kilos, de acuerdo con la Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Los conductores deben hacer la inspección técnica periódica para mantener la documentación del vehículo al día.

El nuevo cuadro tarifario entró en vigencia el 15 de octubre de 2026 y continúa aplicándose durante noviembre. Los valores incluyen IVA y se diferencian según el peso del vehículo o la cilindrada, en el caso de las motos. Los importes actualizados son los siguientes:

En el caso de las camionetas y los utilitarios, es importante comprobar la categoría correspondiente según la documentación del vehículo. Para hacer el trámite, los conductores deben ingresar al portal oficial de la VTV bonaerense, seleccionar una planta habilitada y solicitar un turno.

motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $68.463,59

motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $45.642,40

Las modalidades de pago pueden variar según la sede, ya que algunas plantas trabajan con pago anticipado, mientras que otras permiten abonar al momento de llevar a cabo la inspección.

Durante la verificación se revisan distintos componentes mecánicos y sistemas de seguridad del automóvil. Magnific

Cómo se calcula el incremento y por qué subió

El aumento aplicado en octubre fue del 17,56%, luego de que finalizara una suspensión de 90 días que había postergado la actualización del servicio. Hasta entonces, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos se encontraba en $97.057,65. Con el nuevo esquema, pasó a $114.105,99.

El ajuste no responde a la inflación mensual, sino a un mecanismo establecido en la normativa provincial. La tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, según el convenio colectivo correspondiente a los trabajadores del sector de verificación automotriz, vinculado con SMATA.

Para calcular el último incremento se tomó como referencia el acuerdo salarial del período abril-junio de 2026, que estableció un sueldo básico de $1.630.085,67 para esa categoría. La actualización estaba prevista originalmente para julio, pero su implementación fue postergada hasta mediados de octubre por un acuerdo entre las autoridades y las empresas concesionarias.

Con el vencimiento de ese plazo, el Ministerio de Transporte bonaerense autorizó la aplicación del nuevo valor. A partir de la tarifa básica se determinan los precios correspondientes a las demás categorías, lo que explica que el incremento también alcance a motocicletas, vehículos pesados y remolques.

Las plantas verificadoras bonaerenses hacen controles para prevenir fallas mecánicas y reducir los riesgos en la vía pública. Juan Manuel Laurens/GCBA

Qué vehículos están totalmente exentos de la verificación

La provincia de Buenos Aires contempla exenciones del 100% en el pago de la VTV para determinados vehículos y titulares que cumplan las condiciones establecidas. Entre los casos alcanzados se encuentran:

personas con discapacidad: vehículos destinados a su uso o traslado, con o sin adaptaciones especiales

vehículos oficiales provinciales: unidades pertenecientes a la provincia de Buenos Aires y sus dependencias descentralizadas

ambulancias: vehículos de servicios provinciales o municipales

vehículos especiales de bomberos: unidades destinadas a esa actividad, según las condiciones oficiales

Estar exento del pago no significa quedar exceptuado de hacer la inspección técnica cuando corresponda. Por otra parte, existen bonificaciones del 50% de la tarifa para determinados propietarios:

jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos jubilatorios

vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires con 20 años o más de antigüedad

taxis y remises de jurisdicción municipal

vehículos destinados al transporte escolar municipal o provincial

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben realizar previamente la gestión correspondiente y presentar la documentación que acredite su situación. En el caso de las personas con discapacidad, se requiere acreditar la condición con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplir las exigencias de titularidad o representación previstas.