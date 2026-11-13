Rotondas a 260 metros bajo el mar y rutas de evacuación: así es la megaobra del túnel submarino más profundo del mundo

La infraestructura noruega tendrá cuatro carriles, dos galerías independientes y un ramal de acceso a una isla. La habilitación está prevista para 2033.

El trazado atravesará el fiordo de Boknafjord y va a contar con conexiones peatonales entre los tubos para facilitar la salida de los conductores ante un siniestro.

Noruega avanza con una de las obras viales más ambiciosas del mundo . Hablamos de Rogfast, un túnel que atravesará el fiordo de Boknafjord, en la costa occidental del país, y que busca transformar la conexión entre distintas localidades de la región de Rogaland.

La construcción tendrá una particularidad que la distingue de otros proyectos de infraestructura: incluirá un cruce vial subterráneo con dos rotondas a unos 260 metros bajo el nivel del mar. Desde ahí nace un ramal que va a permitir llegar en auto hasta la isla de Kvitsøy, que actualmente depende de conexiones marítimas.

La obra forma parte de la modernización de la ruta europea E39, un corredor que recorre la costa noruega y que todavía exige varios cruces en ferry . Cuando entre en funcionamiento, Rogfast permitirá reducir los tiempos de traslado y eliminar uno de esos transbordos.

Rogfast tendrá una extensión total de 26,7 kilómetros y alcanzará una profundidad máxima de 392 metros bajo el nivel del mar. Esas dimensiones lo van a convertir en el túnel carretero submarino más largo y profundo del mundo, una vez finalizado. El recorrido conectará Randaberg, al sur, con Bokn, al norte.

El diseño contempla dos tubos paralelos, cada uno con dos carriles de circulación . En total, serán cuatro carriles destinados al tránsito vehicular. La infraestructura se construye bajo el lecho marino, a través de formaciones rocosas que presentan dificultades por la presión del agua y las posibles filtraciones.

El presupuesto oficial publicado por la Administración Pública de Carreteras de Noruega compromete 20.600 millones de coronas noruegas, unos 2.152,44 millones de dólares. La cifra contempla una obra que requiere excavaciones de gran escala, sistemas de ventilación y conexiones subterráneas adicionales.

Los trabajos empezaron en enero de 2018, pero tuvieron una interrupción a fines de 2019 debido a los costos proyectados. Tras una reestructuración y la cancelación de contratos anteriores, las tareas se retomaron a fines de 2021. La excavación avanza desde distintos sectores para acortar los plazos de construcción.

Cómo funcionarán las rotondas subterráneas a 260 metros de profundidad

El elemento más llamativo del diseño esta debajo de la isla de Kvitsøy. Ahí se construyeron dos rotondas subterráneas conectadas con rampas de acceso y salida. No estarán sobre el fondo del mar, sino excavadas adentro de la roca, a unos 260 metros por debajo del nivel del agua.

Su función será distribuir el tránsito entre el túnel principal y el ramal que va a subir hasta la isla. De esa manera, los conductores podrán abandonar la ruta submarina y llegar a Kvitsøy sin embarcaciones. La conexión es especialmente importante para sus cerca de 550 habitantes, que tendrán un acceso directo por asfalto al continente.

La compleja red de seguridad pensada para casos de emergencia

La seguridad es uno de los puntos más importantes del proyecto. Debido a la extensión del recorrido y a la profundidad, Rogfast tendrá dos galerías independientes conectadas mediante pasos transversales. Esas conexiones permitirán que las personas abandonen el tubo afectado y se refugien en el otro si ocurre un accidente, un incendio o una situación que obligue a interrumpir la circulación.

El proyecto prevé salidas de emergencia, en general mediante conexiones entre ambos tubos, cada 250 metros. También contempla espacios de detención para vehículos cada 500 metros, destinados a atender averías y otras situaciones que requieran detenerse fuera de los carriles de circulación.

El monitoreo del tránsito también contará con cámaras, radares y sistemas de alerta para detectar vehículos detenidos, congestiones y posibles incidentes. Estas herramientas van a permitir identificar problemas y activar los protocolos de respuesta desde los centros de control.

La obra enfrenta, además, dificultades propias de la excavación bajo el mar. La presión del agua y las filtraciones salinas obligan a reforzar y sellar sectores de roca para evitar que el agua entre a las galerías. Es una tarea que requiere controles permanentes durante el avance de los trabajos. Si se cumplen los plazos previstos, Rogfast se estrenará en 2033 y establecerá un nuevo récord para los túneles viales submarinos.