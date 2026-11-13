Empresas: se perdieron casi 32.500 unidades productivas desde 2023 y las pymes migran a la informalidad Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









La destrucción de empresas alcanza a 23 de las 24 jurisdicciones. El oasis es la provincia de Neuquén, gracias a Vaca Muerta, donde afloraron 136 nuevas unidades productivas (+1,8%) entre noviembre 2023 y agosto de este año.

Se perdieron casi 32.500 empresas desde 2023. El oasis es la provincia de Neuquén, gracias a Vaca Muerta, donde afloraron 136 nuevas unidades productivas desde ese año.

En medio de la crisis productiva, el tejido empresarial continúa sufriendo una fuerte retracción: en agosto se dieron de baja 139 unidades productivas, lo cual eleva la caída a 9.821 empresas durante 2026, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Esta destrucción se profundiza mes a mes y desde 2023 alcanza a 32.429 compañías, equivalente al 6,3%. Sin embargo, empresarios pyme advierten que el fenómeno se acelera debido a que muchas empresas pasan de la formalidad a la informalidad.

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La destrucción de empresas alcanza a 23 de las 24 jurisdicciones. El oasis es la provincia de Neuquén, gracias a Vaca Muerta, donde surgieron 136 nuevas unidades productivas (+1,8%) entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Mientras tanto, la peor parte se la llevó el norte: La Rioja (-18,2%), Catamarca (-14,4%), Chaco (-13%) y Corrientes (-12,2%), aunque también se ubicó entre las más afectadas Tierra del Fuego, con una baja del 16,3% en términos relativos.

En términos absolutos, la mayoría de las pérdidas se concentraron en Buenos Aires (-9.084 empresas), Córdoba (-5.082), Ciudad de Buenos Aires (-3.383) y Santa Fe (-3.335).

Las empresas que no desaparecen pasan a la informalidad Ante el alarmante dato de la SRT, algunos especialistas alertan sobre la imposibilidad de sostener un negocio. Uno de los sectores más afectados es el textil, con una caída de la actividad del 33,9% entre enero y agosto frente al mismo período de 2023. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada es de apenas el 40,6% y se destruyeron casi 29.000 puestos de trabajo, según el relevamiento de la Fundación Pro Tejer.

Sin embargo, el sector textil no es el único en crisis. La construcción, con el parate de la obra pública al inicio del gobierno de Milei, también sufrió grandes caídas. Ahora está en alza gracias, en gran parte, a los trabajos de mantenimiento vial.

"Cuando una empresa es embargada, queda fuera del sistema y no puede pagar salarios en blanco. Entonces, lo que hacen muchas pymes es reducirse a la mínima expresión, porque no hay demanda y no pueden cubrir esos costos, y pasan al sector informal. Pasó mucho con talleres de tornería, donde son empresas familiares y quedan padres e hijos trabajando", explicó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en diálogo con Ámbito. "Pero no es el único sector, también ocurre en otros donde hay problemas para competir. El sector textil es uno de ellos. Solo el 30% de la producción es nacional y lo demás es importado. Las empresas no terminan de desaparecer, sino que pasan al sector informal para sostenerse. Cobran todo en efectivo o, si cobran cheques y no pueden depositarlos, los cambian en una cueva", añadió. Por su parte, Roberto Fermani, presidente de la Cámara Argentina de Ópticas, analizó en el streaming Ahora Play que aún no es viable una "reconversión" como plantea el Gobierno. "La única forma de reconvertirse hoy es achicando o trasladando el negocio a la informalidad. Entonces, lo que pasa en la industria de la óptica es que gran parte cierra, otros achican a una mínima expresión y muchos, de los que tienen otros códigos, pasan a la informalidad. No hay una posibilidad de reconversión, hay una posibilidad de espera. En momentos de crisis tan profundas como esta hay que esperar", analizó. Tal como lo explican Daniel Rosato y Roberto Fermani, el fenómeno de cierre de empresas viene acompañado de una fuerte caída del empleo. Desde la SRT observan que hay 467.989 puestos de trabajo menos desde noviembre de 2023, una contracción del 4,7%. Solo en agosto se perdieron 30.378 puestos (-0,32%) y en el último año la caída fue de 191.365 puestos (-2%).

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