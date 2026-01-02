Las acciones de mercados emergentes alcanzaron un máximo de cinco años

Uno de los impulsores más importantes fue el sólido desempeño de las firmas tecnológicas asiáticas. Las acciones vienen de disfrutar de su mejor año desde 2017.

Las acciones de mercados emergentes iniciaron el 2026 con gran fuerza, alcanzando niveles no vistos en cinco años gracias a una combinación de factores que impulsaron el apetito global por estos activos, tal como se reflejó en el rendimiento del índice MSCI.

Concretamente, el promedio que agrupa las principales acciones de países en desarrollo subió cerca de un 1,6% en las primeras operaciones del año en Europa, situándose en su punto más alto desde febrero de 2021.

Esta subida se produjo tras un impresionante rally global de u$s7,2 billones durante 2025 , considerado el mejor desempeño anual de los últimos ocho años.

Uno de los impulsores más importantes de este avance fue el sólido desempeño de las firmas tecnológicas asiáticas . En particular, las acciones chinas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) experimentaron sus mayores ganancias desde septiembre, mientras que los mercados bursátiles de Corea del Sur y Taiwán registraron máximos históricos.

Este comportamiento refleja el creciente papel de Asia en la revolución tecnológica global , especialmente en sectores de alto crecimiento como la IA , semiconductores y servicios tecnológicos.

La fuerte recuperación en los mercados emergentes también se destacó frente a los índices desarrollados. En 2025, las acciones emergentes superaron en rendimiento al S&P 500 de Estados Unidos, impulsadas no solo por tecnológicas sino también por sectores como la minería de oro.

El promedio que agrupa las principales acciones de países en desarrollo subió cerca de un 1,6% en las primeras operaciones del año en Europa.

Este fenómeno reafirma la idea de que los mercados fuera de las principales economías occidentales están captando cada vez más capital internacional y que estamos ante un escenario de diversificación de las carteras globales.

Las monedas se moderan

En cuanto a las monedas de mercados emergentes, el comienzo de año fue más moderado. El índice general de divisas mostró un ligero retroceso, aunque la moneda sudafricana lideró las ganancias entre sus pares.

Por su parte, el yuan chino registró un fortalecimiento en el mercado offshore alcanzando niveles que no se veían desde mayo de 2023, lo que ayudó a mejorar las perspectivas para los activos denominados en yuanes.

Los inversores también observan con atención las expectativas sobre la política monetaria. A pesar de que los mercados descuentan recortes de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense más adelante en 2026, la cautela persiste, y las decisiones de la Fed siguen siendo un factor clave para el flujo de capital hacia economías emergentes.

Además, las tensiones geopolíticas y las políticas comerciales, como las relacionadas con China bajo la administración de Donald Trump, constituyen un telón de fondo que podría influir en la confianza del mercado este año.