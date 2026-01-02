Disney + volvió a apostar por una serie coreana que se volvió furor en pocos días + Seguir en









Una serie ambientada en Corea del Sur en los años setenta, explora ambición y poder en un escenario político tenso dentro del catálogo de Disney.

Una escena cotidiana expone el clima social y familiar de una época atravesada por tensiones silenciosas y un dificil trasfondo político. Foto: The Walt Disney Company Korea

La expansión global del entretenimiento asiático dejó de ser una promesa para convertirse en una tendencia consolidada. En ese escenario, Disney reforzó su estrategia con una nueva serie que combina industria, poder y ambición, y que rápidamente despertó interés entre los suscriptores por su tono intenso y su mirada política.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fenómeno de las producciones surcoreanas sigue creciendo más allá del romance o el thriller clásico. Con una historia que cruza negocios, tensiones internacionales y decisiones límite, la plataforma busca captar a un público que valora relatos más adultos, con conflictos reales y personajes atravesados por dilemas éticos complejos.

Made in Korea La serie avanza con una tensión que se construye más por lo que se calla que por lo que se dice, dejando entrever un conflicto que crece capítulo a capítulo. Foto: The Walt Disney Company Korea De qué trata Made in Korea, la nueva serie de Disney + Made in Korea propone un drama histórico ambientado en Corea del Sur durante la década de 1970, en plena transformación industrial y bajo un clima político cargado de presiones internas y externas. La trama se centra en el surgimiento de un poderoso empresario que intenta levantar un imperio manufacturero en un contexto marcado por la inestabilidad y el control estatal.

A lo largo de los episodios, la serie muestra cómo los intereses económicos, las alianzas forzadas y las traiciones personales se entrelazan con la historia reciente del país. El crecimiento del protagonista no es lineal ni heroico: cada avance implica concesiones morales y costos humanos difíciles de revertir.

Lejos de una mirada idealizada, la producción apuesta por un relato crudo, con ritmo sostenido y una puesta en escena que reconstruye con detalle una época clave. Ese enfoque realista es uno de los elementos que explican por qué la apuesta de Disney logró destacarse en pocos días dentro del catálogo.

Disney+: tráiler de Made in Korea Embed - MADE IN KOREA | Official Trailer Español | Disney+ | Hyun Bin, Jung Woo-sung Disney+: elenco de Made in Korea Hyun Bin

Jung Woo-sung

Woo Do-hwan

Cho Yeo-jeong

Seo Eun-soo

Won Ji-an

Jung Sung-il

Roh Jae-won

Park Yong-woo

Temas Disney

Series