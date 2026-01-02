SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de enero 2026 - 18:30

Disney + volvió a apostar por una serie coreana que se volvió furor en pocos días

Una serie ambientada en Corea del Sur en los años setenta, explora ambición y poder en un escenario político tenso dentro del catálogo de Disney.

Una escena cotidiana expone el clima social y familiar de una época atravesada por tensiones silenciosas y un dificil trasfondo político.

Una escena cotidiana expone el clima social y familiar de una época atravesada por tensiones silenciosas y un dificil trasfondo político.

Foto: The Walt Disney Company Korea

La expansión global del entretenimiento asiático dejó de ser una promesa para convertirse en una tendencia consolidada. En ese escenario, Disney reforzó su estrategia con una nueva serie que combina industria, poder y ambición, y que rápidamente despertó interés entre los suscriptores por su tono intenso y su mirada política.

El fenómeno de las producciones surcoreanas sigue creciendo más allá del romance o el thriller clásico. Con una historia que cruza negocios, tensiones internacionales y decisiones límite, la plataforma busca captar a un público que valora relatos más adultos, con conflictos reales y personajes atravesados por dilemas éticos complejos.

Informate más
Made in Korea
La serie avanza con una tensión que se construye más por lo que se calla que por lo que se dice, dejando entrever un conflicto que crece capítulo a capítulo.

La serie avanza con una tensión que se construye más por lo que se calla que por lo que se dice, dejando entrever un conflicto que crece capítulo a capítulo.

De qué trata Made in Korea, la nueva serie de Disney +

Made in Korea propone un drama histórico ambientado en Corea del Sur durante la década de 1970, en plena transformación industrial y bajo un clima político cargado de presiones internas y externas. La trama se centra en el surgimiento de un poderoso empresario que intenta levantar un imperio manufacturero en un contexto marcado por la inestabilidad y el control estatal.

A lo largo de los episodios, la serie muestra cómo los intereses económicos, las alianzas forzadas y las traiciones personales se entrelazan con la historia reciente del país. El crecimiento del protagonista no es lineal ni heroico: cada avance implica concesiones morales y costos humanos difíciles de revertir.

Lejos de una mirada idealizada, la producción apuesta por un relato crudo, con ritmo sostenido y una puesta en escena que reconstruye con detalle una época clave. Ese enfoque realista es uno de los elementos que explican por qué la apuesta de Disney logró destacarse en pocos días dentro del catálogo.

Disney+: tráiler de Made in Korea

Embed - MADE IN KOREA | Official Trailer Español | Disney+ | Hyun Bin, Jung Woo-sung

Disney+: elenco de Made in Korea

  • Hyun Bin

  • Jung Woo-sung

  • Woo Do-hwan

  • Cho Yeo-jeong

  • Seo Eun-soo

  • Won Ji-an

  • Jung Sung-il

  • Roh Jae-won

  • Park Yong-woo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias