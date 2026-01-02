La expansión global del entretenimiento asiático dejó de ser una promesa para convertirse en una tendencia consolidada. En ese escenario, Disney reforzó su estrategia con una nueva serie que combina industria, poder y ambición, y que rápidamente despertó interés entre los suscriptores por su tono intenso y su mirada política.
Disney + volvió a apostar por una serie coreana que se volvió furor en pocos días
Una serie ambientada en Corea del Sur en los años setenta, explora ambición y poder en un escenario político tenso dentro del catálogo de Disney.
-
La secuela de "The Handmaid's Tale", que promete serle fiel a la serie: cuándo se estrena y dónde verla
-
Llega a Disney+ la segunda temporada de la serie más exitosa de la plataforma
El fenómeno de las producciones surcoreanas sigue creciendo más allá del romance o el thriller clásico. Con una historia que cruza negocios, tensiones internacionales y decisiones límite, la plataforma busca captar a un público que valora relatos más adultos, con conflictos reales y personajes atravesados por dilemas éticos complejos.
De qué trata Made in Korea, la nueva serie de Disney +
Made in Korea propone un drama histórico ambientado en Corea del Sur durante la década de 1970, en plena transformación industrial y bajo un clima político cargado de presiones internas y externas. La trama se centra en el surgimiento de un poderoso empresario que intenta levantar un imperio manufacturero en un contexto marcado por la inestabilidad y el control estatal.
A lo largo de los episodios, la serie muestra cómo los intereses económicos, las alianzas forzadas y las traiciones personales se entrelazan con la historia reciente del país. El crecimiento del protagonista no es lineal ni heroico: cada avance implica concesiones morales y costos humanos difíciles de revertir.
Lejos de una mirada idealizada, la producción apuesta por un relato crudo, con ritmo sostenido y una puesta en escena que reconstruye con detalle una época clave. Ese enfoque realista es uno de los elementos que explican por qué la apuesta de Disney logró destacarse en pocos días dentro del catálogo.
Disney+: tráiler de Made in Korea
Disney+: elenco de Made in Korea
-
Hyun Bin
Jung Woo-sung
Woo Do-hwan
Cho Yeo-jeong
Seo Eun-soo
Won Ji-an
Jung Sung-il
Roh Jae-won
Park Yong-woo
Dejá tu comentario