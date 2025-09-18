El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA

Turismo rural en Buenos Aires: un pueblo con encanto colonial y aire de campo conquista a quienes buscan descanso cerca de la ciudad.

El turismo rural gana cada vez más protagonismo en la provincia de Buenos Aires , especialmente entre quienes buscan aire puro y tradiciones intactas sin irse lejos. En esa búsqueda, aparece un pueblo que se mantiene fiel a su esencia colonial y ofrece una experiencia única, a menos de dos horas de la gran ciudad.

Casas bajas, calles de adoquines, silencios que invitan al descanso y una historia marcada por la identidad gauchesca. En este rincón bonaerense el tiempo no corre, camina. Y eso lo convierte en un lugar ideal para escaparse del ruido sin resignar encanto ni actividades.

Capilla del Señor se encuentra al noroeste de la provincia de Buenos Aires , dentro del partido de Exaltación de la Cruz . A solo 84 kilómetros de CABA , se presenta como una de las escapadas rurales más accesibles para quienes no quieren pasar horas viajando pero sí desean una inmersión completa en la tranquilidad.

Esa cercanía no le quita autenticidad. Todo lo contrario: ofrece el equilibrio justo entre lo tradicional y lo práctico. En poco más de una hora, cualquiera puede pasar de la velocidad de la ciudad al ritmo pausado de un pueblo donde todo está pensado para desconectar.

Qué se puede hacer en Capilla del Señor

Entre las primeras postales que recibe el visitante están la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario, de 1865, y la pulpería Los Ombúes, una de las más antiguas del país. A eso se suman museos, casas de época y estancias con historia propia.

Para los que prefieren el movimiento, no faltan opciones: caminatas rurales, paseos a caballo o recorridos en bicicleta por senderos rodeados de campo. La naturaleza acompaña sin invadir, y cada paso parece una invitación a frenar y observar.

También hay propuestas para los amantes de la gastronomía. Las empanadas caseras, los guisos de olla, el asado criollo y los dulces tradicionales forman parte de una oferta que honra los sabores de la cocina bonaerense, sin apuros ni modernidades innecesarias.

Muchos eligen pasar el día, pero quedarse el fin de semana suma otra capa a la experiencia. Estancias como El Cencerro Hotel Boutique combinan el confort actual con un entorno rústico que hace olvidar el calendario. Todo está diseñado para que el descanso sea real.

Cómo ir hasta Capilla del Señor

En auto, el camino más directo combina la Panamericana con la Ruta Provincial 39, y en apenas una hora ya se pisa el adoquín. El viaje es corto, cómodo y sin complicaciones, ideal para escaparse incluso sin planearlo mucho.

Quienes prefieren el transporte público pueden tomar un micro desde Retiro o puntos del conurbano. Las salidas son diarias y el trayecto llega al centro del pueblo. Una vez ahí, todo se recorre caminando o en taxi: las distancias son cortas y la experiencia, cercana.