El presunto delito que cometió un exjugador argentino: tuvo que presentarse ante la justicia de España + Agregar ámbito en









Se trata de Nicolás Pareja, exfutbolista que forjó su carrera en España y fue denunciado por sus vecinos ante una situación poco convencional.

Nicolás Pareja, exjugador argentino, se presentó ante la justicia de España por una denuncia de sus vecinos.

Nicolás Pareja se tuvo que presentar este miércoles ante la Justicia de España luego de que sus vecinos lo denunciaran por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. En pocas palabras, de utilizar sin autorización los servicios de energía con la intención de obtener un beneficio económico. A pesar de que la causa aún no llegó a su fin, la Fiscalía pidió una sanción de 10 meses de multa.

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Según explicaron varios medios de la zona de Sevilla, lugar donde sucedió el hecho, “el asunto deriva de la denuncia de uno de los vecinos del exjugador sevillista, que reside en el Real Club Sevilla Golf”.

Luego de la denuncia de uno de sus vecinos, se llevó a cabo el procedimiento por parte de la plaza número uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra. Si bien desde el Ministerio pidieron una sanción, lo que resta para que se confirme es la resolución final, aún sin fecha confirmada.

Nicolás Pareja en el Sevilla. En principio, los residentes informaron una presunta irregularidad en la conexión eléctrica del exterior de la casa de Pareja. Finalmente, en el expediente se expresa que es un supuesto delito leve por un caso de consumo o suministro de electricidad obtenido de forma irregular.

En cuanto a la defensa del exjugador, justificó que cuando compró la casa la conexión ya existía. Además, afirmó que cuando notó este problema se encargó de ir regularizando la instalación.

Quién es Nicolás Pareja, el argentino que se presentó ante la Justicia española Pareja surgió de las inferiores de Argentinos Juniors y debutó en primera en 2003. Tras tres años en el conjunto de La Paternal, en 2006 se fue hacia Bélgica, para formar parte del plantel del Anderlecht. Luego de dos temporadas, consiguió una liga, una copa y dos supercopas, y se marchó al Espanyol. Sin un gran paso por Cataluña, se marchó a Rusia para jugar en el Spartak Moscú y en 2013 volvió a España para jugar en el Sevilla, lugar en donde más destacó su carrera como futbolista. Nico Pareja con los títulos en el Sevilla. Con cuatro años en la espalda, y más de 100 partidos, se fue del equipo sevillano levantando tres veces de manera consecutiva la Europa League, el segundo trofeo internacional más importante en Europa, en el año 2014, 2015 y 2016. Finalmente, en 2018 se marchó al Atlas de México y después de una temporada y media anunció su retiro de las canchas en medio de la pandemia, en noviembre de 2020. Por otro lado, con la Selección argentina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Además, fue parte de la Albiceleste en la Copa América 2011.

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