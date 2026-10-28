Boca quedó eliminado de la Messi Cup, mientras River y Newell's pasaron a semifinales

El conjunto Xeneize perdió ante el Ajax, aunque todavía le queda un partido para definir su puesto final en el torneo. Además, el Millonario y la Lepra ya conocen contra quién jugarán la siguiente ronda.

River va en busca del bicampeonato en la Messi Cup, mientras que Newell´s avanzó a semifinales de la Copa Plata y Boca quedó eliminado.

Boca quedó eliminado este miércoles por la tarde de la Messi Cup , el torneo organizado por el astro argentino en Estados Unidos , luego de perder 2 a 1 contra el Ajax de Países Bajos. River, por su parte, remontó más temprano a Flamengo y se metió en semifinales de la Copa Oro , mientras que Newell 's avanzó a semis de la Copa Plata luego de ganarle a Independiente del Valle.

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El equipo de la Ribera sub-16, que disputaba la Copa Oro, se enfrentó ante uno de los favoritos en la competición. Tan solo a los 13 minutos del comienzo del partido el equipo neerlandés se puso en ventaja de la mano de Quincy Nelisse.

Una vez en el segundo tiempo, a los 12´ apareció el equipo argentino con una chilena espectacular de Benjamín Di Risio para poner el 1 a 1, con el, quizás, mejor gol del torneo . De todos modos, el Ajax comenzó a jugar mejor y a 4 minutos del final Elphendrich Rijsenburg selló el 2 a 1 final para el desahogo del banco de suplentes.

¡¡GOLAZO DE CHILENA DE BOCA!! ¡¡UNA VERDADERA LOCURA!! Benjamín Miguel Di Risio marcó ante Ajax uno de los mejores goles de la Messi Cup 2026. Mirá TODA la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9ywsbOHsqo

Aún así, Boca volverá a jugar este viernes a las 21 (horario Argentina) frente al Benfica, en busca de quedarse con el quinto puesto del torneo. En caso de no conseguir la victoria, finalizarán octavos.

El equipo de Núñez sigue en una gran racha en la Messi Cup y va en camino del bicampeonato. Luego de comenzar perdiendo ante el Flamengo, River dio vuelta el partido de la mano de Bautista Burgueño y Jorge Sosa .

¡BIEN DE GOLEADOR! Jorge Sosa acompañó la jugada y apareció por el centro del área para definir y anotar el tanto de River ante Flamengo en la Messi Cup. Mirá TODA la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PJMwugx3CG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2026 El gol agónico de River.

Con la intención de meterse en la final, se enfrentarán el sábado a las 16 frente al Atlético Madrid, quienes llegan a la mencionada instancia luego de vencer al Barcelona en cuartos de final. Además, del otro lado de la llave, se van a enfrentar el Palmeiras contra el Ajax para definir al segundo finalista.

Newell´s y la oportunidad del torneo de segundo nivel

Después de quedar tercero en fase de grupos, e ir directamente a la Copa Plata, el conjunto rosarino se clasificó a las semifinales tras ganarle 2 a 0 a Independiente del Valle, con goles de Gianluca Godoy y Gerónimo Gómez.

¡GOLAZO DE NEWELL'S! Gianluca Godoy tomó el rebote y definió muy bien para vencer al arquero y a toda la defensa de Independiente del Valle en la Messi Cup. Mirá TODA la #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/mmMDJtwofj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 28, 2026 El primer gol de Newell´s

Gracias a este resultado, se enfrentarán al Chelsea el sábado a las 13, por el primer lugar de la final. Mientras que del otro lado estarán el Arsenal y el UE Cornellá, quienes jugarán el mismo día a las 14.30.

Cómo funciona la Messi Cup

Los 16 equipos quedan divididos en cuatro grupos, en los que todos juegan contra todos. Los dos mejores clasifican a la Copa Oro (puestos 1-8) y los restantes, a la Copa Plata (puestos 9-16).

Ambas divisiones disputarán cuartos de final, semifinales, tercer puesto y finales. En tanto que los perdedores de cuartos jugarán dos partidos de clasificación.

River, el campeón de la Messi Cup 2025.

Los partidos de grupo y de clasificación constarán de dos tiempos de 30 minutos, sin prórroga. Mientras que la final de la división Copa Oro y tercer puesto tendrán dos tiempos de 35 minutos.

Todo partido eliminatorio empatado al final del tiempo reglamentario se definirá directamente por penales. Además, por último, las finales se juegan el último día en el estadio de Inter Miami.