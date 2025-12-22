Lady Gaga anunció el estreno de su show "Lady Gaga in Harlequin Live — One Night Only": cuándo y dónde verlo + Seguir en









La versión cinematográfica de "Harlequin" se filmó en el Teatro Belasco del centro de Los Ángeles el 30 de septiembre de 2024.

Llega un nuevo show de Lady Gaga para Navidad.

Lady Gaga anunció este lunes que su esperada película de concierto "Lady Gaga in Harlequin Live — One Night Only" llegará a los canales digitales de sus fans en la víspera de Navidad en YouTube.

La revelación de la fecha de emisión llega poco después del estreno del proyecto en el Museo Grammy, que tuvo a Gaga participando en una profunda sesión de preguntas y respuestas con Chris Willman del portal Variety sobre la nueva película y el álbum que la precipitó, "Harlequin". Esa grabación de finales de 2024 está actualmente nominada a un Grammy al mejor álbum de pop tradicional, además de las siete nominaciones que su otro álbum reciente, "Mayhem", recibió de cara a la inminente ceremonia del 1 de febrero.

La versión cinematográfica de "Harlequin" se filmó en el Teatro Belasco del centro de Los Ángeles el 30 de septiembre de 2024, en un concierto después de la medianoche que fue recibido con entusiasmo por la pequeña congregación de fans que logró entrar en ese momento. Después, nunca volvió a aparecer hasta ahora.

Los fans se preguntaban si la película del concierto se habría perdido entre el "Mayhem" del año pasado, con el álbum posterior y su masiva gira por estadios que le siguió tan de cerca a "Harlequin". Su plan, comentó, era estrenar la tan esperada película tras una especie de pausa. "Fue interesante: cuando vimos las imágenes por primera vez, dijimos: 'Este no es el momento adecuado para publicar esto'. Y acordamos colectivamente que dejaríamos que la historia de la actuación de Belasco floreciera con los fans, hasta que pareciera el momento... Así que esto es como un regalo de Navidad".