La secretaria de Seguridad de EEUU aumenta la presión contra Nicolás Maduro: "Tiene que irse"









Kristi Noem estadounidense afirmó que el presidente venezolano "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas.

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, declaró que desde el gobierno de Nciolás Maduro, "están matando a la próxima generación de estadounidenses".

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, aumentó este lunes la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro: "tiene que irse", declaró. Las declaraciones de la funcionaria se dan en el contexto de la escalada de tensiones entre Venezuela y el país norteamericano, y con el secuestro de buques petroleros por parte de la marina estadounidense.

«No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo», expresó Noem. El Gobierno estadounidense avanza con la idea de que Maduro es el líder del Cartel de Soles, una presunta organización ilícita que se dedica al narcotráfico.

La secretaria insistió en que el gobierno venezolano "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas que "están matando a la próxima generación de estadounidenses".

«Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas», subrayó Noem para Fox News.

El apoyo de Irán y Rusia a Venezuela Vladimir Putin Rusia 2025 Por otra parte, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que Rusia ha ofrecido "toda su cooperación" y apoyo a Venezuela, en medio del bloqueo económico por parte del Gobierno estadounidense. Gil explicó vía Telegram, que mantuvo una llamada telefónica con su par ruso, Serguéi Lavrov, en la que trató las "agresiones" y "violaciones" del derecho internacional, en referencia de las ejecuciones a las presuntas narcolanchas, a las cuales calificó como "ejecuciones extrajudiciales".

"Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país», indicó Yván Gil. Semanas atrás el Kremlin había notificado una prospera reunión entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro, en las que se habían intercambiado "opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025". El acuerdo había sido pactado el pasado 7 de mayo, anterior a la incursión militar estadounidense. Además del apoyo de Moscú, el pasado sábado Gil aseguró recibir un ofrecimiento de Irán cooperación "en todos los ámbitos" contra "la piratería y el terrorismo internacional" de EEUU. Según el canciller venezolano, compartió un llamado con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la que analizaron "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano".