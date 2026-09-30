La Justicia postergó las elecciones de la UTA y el oficialismo negó supuestas irregularidades Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Estaban previstas para el 7 y el 8 de octubre. La oposición denunció que el padrón electoral fue alterado y no estaban dadas las condiciones para realizar comicios con garantías. Fueron fijadas para el 17 y 18 de diciembre.

Roberto Fernández, Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Foto: Mundo Gremial.

La Justicia decidió este miércoles postergar las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio clave de los conductores de colectivos, por irregularidades en el padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de las listas. Estaban previstas para el 7 y 8 de octubre. Se fijó una nueva fecha para el 17 y 18 diciembre, dando tiempo para corregir lo necesario para cumplir con todos los requisitos que garanticen comicios válidos. El actual secretario General, Roberto Fernández, quien busca revalidar su mandato por quinta vez consecutiva, negó las acusaciones. "Falsos profetas no cumplen", acusó en diálogo con Ámbito.

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El titular de UTA, Roberto Fernández, habló con Ámbito y negó las acusaciones. "Son intereses de la lista negra avalada por empresarios", acusó y aseguró que algo similar había sucedido en la elección anterior, "Hoy cambiaron de color, hoy es negra", afirmó. "Nuestros compañeros conocen a quien representan. (Son) falsos profetas, no cumplen", agregó.

La decisión adoptada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el marco de la denuncia presentada por la opositora Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, actual jefe de la seccional Mar del Plata. Según publicó La Nación, en los fundamentos recordaron que el tribunal le había solicitado a la UTA la solución de las anomalías detectadas, pero no cumplieron. Constatado esto, los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez afirmaron que “el acto eleccionario no podría celebrarse válidamente" y ordenaron “retrotraer el proceso electoral” del sindicato de los colectiveros a la etapa “de presentación de listas y avales”. Además designaron a un veedor judicial, a cargo del abogado Matías Cremonte.

La UTA es un gremio clave en la economía y en la dinámica sindical. Al representar a los colectiveros, tiene el poder de parar uno de los servicios de transportes más importantes del país. Los cuestionamientos La decisión de la Cámara impactó fuerte en unos comicios con final abierto. La UTA es un gremio clave en la economía y en la dinámica sindical. Al representar a los colectiveros, tiene el poder de parar uno de los servicios de transportes más importantes del país, en especial en el AMBA. Sin su adhesión, un paro general de la CGT perdería fuerza. Por eso, lo que está pasando es seguido con atención por el Gobierno y el sindicalismo.

Además de la candidatura de Roberto Fernández, en la lista celeste y blanca, hay tres listas más que le presentan pelea al oficialismo: la negra encabezada por Maximiliano Escriba, la Marrón del exoficialista Alberto Patiño y Bordó del trotskista Claudio Gómez. Fernández está confiado en poder revalidar, a pesar de los cuestionamientos. "Nosotros no engañamos somos celeste y blanca", dijo, confiado.

La Cámara afirmó que detectó varias irregularidades en el padrón electoral. Entre los cuestionamientos, señala que hubo 2.870 exclusiones procesadas entre junio y agosto, sin consignar la fecha de finalización del vínculo. Por el contrario, constató más de 500 altas individualizadas solicitadas por la Lista Celeste y Blanca. Otra irregularidad detectada fue la confección de las boletas. Fueron enviadas a imprenta sin el aval de las agrupaciones opositoras, afirmó la justicia. El 30 octubre será la oficialización definitiva de las listas y el 1 de diciembre la definición de la mesas. El escrutinio definitivo deberá concluir antes del 29 de diciembre.

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