Preparándose para una mayor volatilidad de la inflación

Los consumidores, los dueños de empresas y los inversores están cada vez más preocupados por el aumento de la inflación y sus posibles repercusiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La economía estadounidense, de rápido crecimiento, ha sido una excepción a nivel mundial. Pero el aumento de los precios de los combustibles y de los costos de endeudamiento hace que los consumidores y los dueños de empresas se sientan cada vez más pesimistas.

Hasta ahora, el repunte del mercado alcista se mantiene. Sin embargo, los inversores se preparan para nuevos datos económicos —comenzando por el índice de precios de Gastos de Consumo Personal— que podrían aumentar la presión sobre la Fed para que suba las tasas de interés .

La perspectiva de tasas más altas ya está sacudiendo el mercado de I.P.O.

• El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cotizaba alrededor del 5,23% el miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó el martes su nivel más alto desde junio de 2002.

• Los futuros del S&P 500 están bajo presión. El índice de referencia se encamina a registrar una pérdida mensual.

• El crudo Brent, referencia internacional del petróleo, superó los $103 el miércoles. El precio promedio del diésel en Estados Unidos está en $6,41. Un rayo de esperanza: las exportaciones de petróleo de Medio Oriente han comenzado a recuperarse.

Atención al P.C.E. del miércoles, la medida de inflación preferida de la Fed. Los economistas encuestados por Dow Jones pronostican que la inflación subyacente del mes pasado aumentó un 3,3% en términos anualizados, en línea con la cifra de julio.

• Se espera que una actualización de la forma en que se calcula el P.C.E. reduzca ligeramente las cifras finales. “Pero eso no debería alterar la tendencia subyacente” de que la inflación se mantiene muy por encima del objetivo del 2% de la Fed, escribió esta semana a los inversores Mike Reid, jefe de economía estadounidense de RBC Capital Markets.

Los operadores veían el miércoles una probabilidad del 57% de que la Fed mantuviera las tasas sin cambios en su reunión de octubre. Pero una cifra elevada del P.C.E. el miércoles podría aumentar las probabilidades de una suba de tasas.

La alta inflación está pesando sobre el ánimo. La confianza de los consumidores estadounidenses cayó a su nivel más bajo desde 2014, informó el Conference Board el martes. Los encuestados dijeron que esperaban que las tasas de interés y la inflación aumentaran durante el próximo año.

Los dueños de empresas también están sintiendo la presión. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y Justworks, una empresa de procesamiento de nóminas, publicaron el miércoles su última encuesta a pequeñas empresas. Solo el 27% de los encuestados describió la economía nacional como en “buena salud”, una fuerte caída respecto de un año atrás; el 54 por ciento dijo que la inflación era su mayor desafío.

¿Podrían conclusiones como estas ejercer más presión sobre la administración Trump para que adopte medidas como, por ejemplo, una prohibición de las exportaciones de diésel para potencialmente bajar los precios?

Lo que está pasando

El impuesto del alcalde Zohran Mamdani a las segundas viviendas de alta gama sufre un revés. Un juez dictaminó que la implementación del impuesto por parte de la ciudad de Nueva York había sido mal gestionada porque la administración Mamdani no se esforzó lo suficiente para determinar quién debía pagarlo. La demanda no cuestionaba la legalidad del impuesto, pero una nueva demanda contra el gravamen sí sostiene que es ilegal.

La jefa de streaming de Paramount se marcha abruptamente. La salida de Cindy Holland, que se había incorporado el año pasado, despeja el camino para que Casey Bloys, presidente de HBO, asuma el cargo mientras Paramount completa su adquisición de Warner Bros. Discovery por $111.000 millones. Hollywood espera más cambios de ejecutivos en Paramount después del cierre de la operación. (Por otra parte, un retraso en la venta de deuda de Paramount para financiar la operación podría costarle a la empresa hasta $500 millones al año en intereses adicionales, según Bloomberg, que citó fuentes no identificadas).

La ahora demorada I.P.O. de Oura habría enfrentado resistencia por su valuación. Algunos potenciales inversores en la prevista venta inicial de acciones del dispositivo wearable de fitness decidieron no participar de la operación debido a preocupaciones sobre cuánto quería la empresa por sus acciones y el mal desempeño de las cotizaciones de empresas similares, informó Bloomberg. La decisión de Oura puede contribuir a sacudir las esperanzas de Wall Street de una temporada de I.P.O. excepcional este otoño.

El momento “moralmente vinculante” de la IA

El sector de la inteligencia artificial partidario de no imponer barreras pareció salir de un almuerzo en la Casa Blanca el martes con una clara victoria.

El presidente Trump dijo que sus compañeros de mesa, un verdadero quién es quién de los titanes tecnológicos, respaldaban una “tremenda autorregulación” de una tecnología que ha generado crecientes preocupaciones de seguridad en muchos rincones del mundo, incluido Silicon Valley. Pero los detalles fueron escasos y quedan grandes interrogantes.

Cuando los periodistas le preguntaron quién supervisaría a los laboratorios de IA, Trump dijo que esencialmente estarían “vigilándose unos a otros” y que semejante acuerdo sería “moralmente vinculante”.

¿Quiénes estuvieron allí? (Vea el plano de asientos más abajo)

• Dario Amodei, de Anthropic, que ha estado entre los más enfáticos a la hora de reclamar una regulación formal;

• Jensen Huang, C.E.O. de Nvidia, que ha calificado las nuevas regulaciones propuestas de “completamente innecesarias”;

• Mark Zuckerberg, de Meta, y David Sacks, el capitalista de riesgo y exzar de I.A. de la administración Trump, quienes también se han mostrado contrariados por los pedidos de Amodei de una mayor regulación;

• Elon Musk, CEO de la empresa de cohetes e IA SpaceX;

• Jeff Bezos, fundador de Amazon;

• Sundar Pichai, de Google;

• Y Greg Brockman, presidente de OpenAI, quien junto con su esposa, Anna Brockman, donó $25 millones a MAGA Inc., un super PAC pro-Trump, en 2025.

¿Qué se acordó, según la publicación de Trump en las redes sociales? Los ejecutivos de I.A. se comprometieron a:

• “Implementar sólidos controles internos” de sus modelos de I.A. durante el entrenamiento y el despliegue, especialmente en cuestiones de ciberseguridad y bioseguridad.

• Recurrir a evaluadores o auditores independientes para garantizar que las empresas estén cumpliendo los protocolos de seguridad.

Vale la pena señalar que los compromisos reflejaron otros voluntarios que las empresas de I.A. asumieron durante la administración Biden.

Quedó sin abordar: ¿cómo lidiarán las empresas con una maraña de regulaciones estatales en preparación, así como con medidas de otros países? ¿Y qué hay de la exposición de los laboratorios a posibles responsabilidades legales?

La gran apuesta de OpenAI por dots

Los agentes de inteligencia artificial son la nueva categoría de productos más atractiva de Silicon Valley y, cada vez más, un gran negocio.

La propuesta de OpenAI fue la estrella de la conferencia para desarrolladores del laboratorio de I.A. el martes en San Francisco, mientras la empresa busca marcar su territorio en la industria de los agentes, informa Sri Muppidi desde el evento.

Conozca dots, agentes impulsados por el modelo GPT-6 Astra de OpenAI. Piense en asistentes digitales concebidos para tomar acciones de manera proactiva —por ejemplo, reservar mesas en restaurantes o escribir código en nombre de los usuarios (dentro de los límites establecidos por el usuario).

OpenAI está entrando en un terreno cada vez más concurrido, poblado por Meta (Muse), SpaceXAI (Grok Bot) y la popular start-up Instinct.

Lo que impulsa la competencia es la idea de que las herramientas de I.A. están evolucionando de responder las consultas de los usuarios a hacer cosas por ellos, y la esperanza de que puedan impulsar, y alterar, grandes negocios. Al igual que Meta, OpenAI está ofreciendo su software de agentes a profesionales.

• Algunos de los aproximadamente 2.500 asistentes a la conferencia quedaron impresionados. “Cualquier cosa que pueda ser más proactiva en mi vida —y que implique menos tiempo sentado frente a un teclado pidiéndole a Codex que haga algo— es buena para mí”, dijo a DealBook Max Aitel, estudiante universitario.

• Otros se están adaptando a regañadientes. “¿Tengo alternativa? ¿Tengo voz en esto?”, dijo a DealBook Bhavani Kola, profesora de matemáticas en un community college.

Dots forma parte del esfuerzo de OpenAI por transformar su negocio mientras se prepara para una eventual I.P.O. y busca alcanzar a rivales como Anthropic. La empresa ha afirmado que GPT-6 Astra superó a la competencia en tareas como programación. Dicho esto, archivó un modelo Astra más nuevo debido a preocupaciones de seguridad.

Y ha destacado sus avances para conquistar usuarios empresariales, algunos de los cuales se reflejan en sus últimos datos financieros. Se está acercando a $70.000 millones en ingresos anualizados, según una persona con conocimiento de las finanzas de la empresa. La persona, que habló bajo condición de anonimato y no estaba autorizada a discutir datos confidenciales, confirmó un informe de Axios. Eso representa un aumento de alrededor del 70 por ciento desde julio.

Los otros grandes movimientos de OpenAI: está en conversaciones preliminares para recaudar $30.000 millones con una valuación de $1,4 billones, agregó la persona. (Bloomberg informó primero sobre las conversaciones).

El esfuerzo de recaudación de fondos ayudaría a OpenAI a pagar sus enormes costos de potencia informática, mientras se inclina por posponer su oferta pública hasta el próximo año para fortalecer sus finanzas y concentrarse en la seguridad.

• “Quiero que OpenAI sea algún día una empresa que cotice en bolsa”, dijo Sam Altman, CEO de la compañía, en la conferencia. “Pero no quiero agregar presión adicional ahora mientras atravesamos este cambio significativo”, dijo, en referencia al impulso de la empresa en materia de seguridad.

La donación universitaria récord de Ken Griffin

Desde que trasladó la sede de su imperio financiero de Chicago a Miami en 2022, el ejecutivo de hedge funds Ken Griffin se ha convertido en un importante impulsor de su nueva ciudad.

Ahora está haciendo una donación gigantesca para ayudar a llevar una universidad de clase mundial a Miami.

Griffin se comprometió a donar $3.000 millones a Carnegie Mellon University, la mayor donación individual en la historia de la educación superior estadounidense, informa Alan Blinder para The Times:

Unos $2.000 millones de la contribución del Sr. Griffin están destinados a una nueva sede de 35 acres en el artístico barrio de Wynwood, en Miami, donde se espera que los estudiantes comiencen a inscribirse en 2028. La universidad, que ya tiene sedes en Qatar y Rwanda, prevé que el campus de Miami eventualmente albergará a más de 3.500 estudiantes.

El campus es la más reciente sede de una universidad de primer nivel proyectada para el sur de Florida, donde residentes adinerados han sostenido durante mucho tiempo que la región necesita ampliar su número de graduados universitarios bien capacitados para atraer y retener empresas. Vanderbilt University, por ejemplo, está planificando un campus en West Palm Beach, y Northwestern University dirige un programa de posgrado en negocios en Coral Gables.

Griffin estudió en Harvard y le ha donado más de $500 millones. Pero rompió con la universidad después del ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior agitación en el campus de Harvard.

Miami se ha convertido en un foco filantrópico para Griffin. En febrero, él y Stephen Ross anunciaron una campaña para promocionar entre las empresas la denominada región Gold Coast de Florida.

Lectura rápida

Operaciones

• Se dice que el banco de inversión Piper Sandler está en conversaciones para adquirir Perella Weinberg Partners, un rival. (WSJ)

• Un colapso en el hedge fund Situational Awareness ha avivado las preocupaciones por la carrera de Wall Street para financiar grandes apuestas en inteligencia artificial. (NYT)

Política, políticas públicas y regulación

• “Cómo Meta utiliza centros de datos de I.A. para evitar miles de millones en impuestos federales” (NYT)

• En noticias inmobiliarias: se dice que Larry Ellison, de Oracle, gastó casi $10 millones en ocho casas para el personal de su familia cerca de su residencia en Florida; Mark Zuckerberg, de Meta, donó alrededor de $170.000 a tres clubes deportivos cercanos a un castillo que compró en Irlanda; y Peter Thiel habría estado detrás de la oferta ganadora de $130 millones por Casa Encantada, una mansión de Los Ángeles que alguna vez perteneció al magnate de las telecomunicaciones Gary Winnick. (WSJ, Irish Times, WSJ)

Lo mejor del resto

• Gail Slater, exjefa antimonopolio del Departamento de Justicia durante la segunda administración Trump, se incorporará al estudio jurídico White & Case. (Bloomberg)

• Por qué Starbucks, un defensor declarado de las medidas de sustentabilidad, está retrocediendo en sus objetivos climáticos. (FT)

Copyright: c. 2026 The New York Times Company