Choferes de Uber convocan a un paro en Rosario por tarifas congeladas hace dos años

Conductores reclaman una actualización urgente de los valores por viaje y denuncian pérdida de ingresos, costos en alza y falta de regulación laboral.

Choferes de Uber reclaman tarifas congeladas desde hace al menos dos años.

Los choferes de Uber en Rosario anunciaron un paro de actividades para este martes, en reclamo de una actualización inmediata de las tarifas, que -según denuncian- permanecen congeladas desde hace al menos dos años, pese a la inflación y al aumento constante de los costos operativos.

Se trata de la primera medida de fuerza impulsada contra la empresa en la ciudad santafesina y surge de una organización informal de conductores que utilizan la plataforma como principal fuente de ingresos. De acuerdo con los referentes del reclamo, alrededor de 200 trabajadores se sumarían al cese, que en muchos casos se extenderá durante toda la jornada.

La convocatoria comenzó a circular por redes sociales y grupos de mensajería privada, donde los choferes acordaron no solo la desconexión masiva de la aplicación, sino también un pedido explícito de acompañamiento a los usuarios, solicitando que no utilicen el servicio durante el día de protesta.

El reclamo de los choferes de Uber en Rosario marcha uber rosario Se trata de la primera medida de fuerza impulsada contra la empresa en Rosario. El eje del reclamo apunta a que los ingresos por viaje se mantienen prácticamente sin variaciones desde 2023 e incluso registraron reducciones en determinados tramos, mientras que los gastos crecieron de forma sostenida. Entre los principales factores mencionados aparecen las subas del combustible, el mantenimiento de los vehículos y el aumento general del costo de vida.

A esta situación se suma el cuestionamiento al algoritmo de la plataforma. Los conductores sostienen que el sistema de premios y bonificaciones los obliga a aceptar recorridos de bajo valor para alcanzar objetivos mínimos, consolidando un esquema de alta exigencia de disponibilidad con ingresos cada vez más bajos.

La actividad de Uber no cuenta con habilitación formal en Rosario, aunque funciona de manera extendida y se consolidó como una alternativa al taxi y al transporte urbano, al igual que ocurre en otras ciudades del país. Según advierten los trabajadores, la falta de regulación local los deja sin garantías laborales, sin cobertura ante accidentes y sin instancias institucionales de negociación colectiva, en un contexto donde el crecimiento del servicio convive con una marcada precarización laboral.

