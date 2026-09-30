El abismo financiero del Calcio: los cuatro grandes pierden u$s4.100 millones en una década

El agujero superior a U$S1.100 millones de la Juventus fuerza una nueva ampliación de capital mientras Milan e Inter buscan modernizar San Siro

La Serie A del Fútbol italiano vive una etapa de crisis futbolística y financiera. Los cuatro grandes arrastran en conjunto pérdidas por mas de u$s4.100 millones.

La Serie A del fútbol italiano vive instalada en una encrucijada financiera que amenaza su sostenibilidad en la élite europea. Pese a haber alcanzado seis finales continentales en los últimos diez años, los cuatro gigantes del fútbol italiano -Juventus, Inter, Milan y Roma- arrojaron pérdidas que, enjh conjunto, alcanzaron los u$s 4.110 millones (3.620 millones de euros) en este periodo.

La crisis combina una alta dependencia de las competiciones continentales con un modelo de infraestructura totalmente desfasado, donde recintos míticos pero envejecidos, como San Siro o el Stadio Olimpico, generan menos ingresos por jornada de partido(matchday) que recintos españoles de menor escala como San Mamés o el Benito Villamarín.

La situación más crítica la encabeza la Juventus. La entidad piamontesa traspasó ya la barrera de los u$s 1.135 millones (más de 1.000 millones de euros) en números rojos acumulados desde el ejercicio 2017-2018, tras sumar un nuevo déficit de u$s 75 millones (66 millones de euros) en la temporada 2025-2026.

El impacto de no disputar el Mundial de Clubes supuso una merma del 18% en su facturación audiovisual, recortando los ingresos totales hasta los u$s 538 millones (474 millones de euros), golpeados además por un desplome del 47% en las plusvalías por traspasos (u$s 65,6 millones / 57,8 millones de euros). A pesar del soplo de aire fresco en el área comercial, impulsado por el regreso de Jeep y la llegada de Visit Detroit hasta los u$s 154 millones (135,5 millones de euros), los gastos operativos (u$s 413 millones (363,6 millones de euros) continúan desbordando la capacidad de generar recursos del club.

Para sostener el proyecto deportivo, la familia Agnelli se ha visto obligada a anunciar una nueva ampliación de capital de hasta u$s 284 millones (250 millones de euros) a través de Exor, que ya ha inyectado de forma anticipada u$s 68 millones (60 millones de euros) mientras la masa salarial se comprime a u$s 238 millones (209,8 millones de euros), su nivel más bajo en diez años.

El Calcio vive en una encrucijada financiera: los cuatro equipos más grandes -Inter, Milan, Juventus y Roma- arrastran, en conjunto, pérdidas cercanas a los u$s4.100 millones.

El panorama no resulta más alentador en Milán, quien regresó a las pérdidas tras cerrar la temporada con un resultado negativo de u$s 27,2 millones (24 millones de euros). La ausencia del conjunto rossonero en los torneos de la UEFA castigó su facturación global, reduciéndola un 6% interanual hasta los u$s 527,6 millones (464,4 millones de euros), aunque la entidad logró amortiguar el impacto con un hito histórico al superar por primera vez los u$s 113,6 millones (100 millones de euros) en patrocinios y liderar la asistencia a los estadios en la Serie A con 72.000 espectadores de media.

Sin embargo, para sostener sus inversiones a largo plazo, el fondo propietario RedBird Capital tuvo que recurrir al endeudamiento financiero, que escaló un 58% hasta situarse en u$s165 millones (145,3 millones de euros).

Paralelamente, Inter continúa cargando los u$s 982,6 millones (865 millones de euros) que acumula en pérdidas desde la campaña 2014-2015, lo que sitúa a ambos vecinos en una carrera contra el tiempo para transformar su modelo operativo.

Conscientes de que la brecha respecto a otras grandes ligas responde al deterioro de sus instalaciones, Milan e Inter han dado un paso estratégico determinante al acordar la compra conjunta de San Siro por u$s 227 millones (200 millones de euros) con miras a su modernización.

Mientras tanto, clubes como lla Roma siguen encadenando tensiones financieras derivadas del escaso margen comercial que ofrece el recinto capitalino. Sin estadios propios de última generación que garanticen ingresos recurrentes todo el año y condicionados por la volatilidad de los resultados sobre el césped, los gigantes del fútbol italiano afrontan una reconversión urgente para evitar que el abismo económico dinamite definitivamente su competitividad internacional.