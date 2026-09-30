Irán recibió la respuesta de EEUU a su propuesta de paz: ¿se acerca el fin de la guerra?

Teherán analizará la devolución de Washington sobre el plan que contempla siete días para generar confianza y avanzar hacia la reapertura de Ormuz.

Irán recibió este miércoles la respuesta formal de Estados Unidos a su propuesta para avanzar hacia el final del conflicto en Medio Oriente , después de varios días de espera y de gestiones diplomáticas encabezadas por Qatar . El documento será analizado en Teherán, mientras persisten diferencias sobre el orden en que deberían implementarse las medidas acordadas.

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La confirmación llegó desde el propio gobierno iraní , que informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, presentó la devolución estadounidense ante el presidente Masud Pezeshkian durante una reunión del gabinete.

"En el consejo de ministros celebrado hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, presentó la propuesta de la parte estadounidense al presidente, Masud Pezeshkian", declaró a la agencia oficial Irna la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani .

Araqchi había mantenido el martes por la noche un encuentro en Doha con mediadores qataríes , quienes le transmitieron las observaciones de Washington. Según una fuente informada sobre las conversaciones citada por Reuters, el principal punto de desacuerdo está en la secuencia en la que deberían aplicarse las medidas y no en los componentes centrales del plan.

La propuesta presentada por Teherán establece un período de siete días destinado a generar confianza entre las partes y busca avanzar hacia una versión mejorada del memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio. Ese acuerdo había derivado en una breve tregua e incluía disposiciones sobre Ormuz y el programa nuclear iraní.

Las condiciones de Irán para terminar el conflicto

El gobierno iraní sostiene que presentó siete condiciones para poner fin a las hostilidades y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. Aunque no todas fueron divulgadas públicamente, entre las conocidas se encuentran:

El cese de los enfrentamientos en los distintos frentes de Medio Oriente.

en los distintos frentes de Medio Oriente. El fin de las hostilidades en Líbano , donde Israel mantiene su conflicto con Hezbolá.

, donde Israel mantiene su conflicto con Hezbolá. El desbloqueo de los activos iraníes congelados en el extranjero.

congelados en el extranjero. El levantamiento de las sanciones sobre el sector petrolero de Irán.

sobre el sector petrolero de Irán. El fin del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.

sobre los puertos iraníes. La reapertura del estrecho de Ormuz , una vez cumplidas las condiciones acordadas.

, una vez cumplidas las condiciones acordadas. La reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington.

El cumplimiento de estos puntos permitiría, según la propuesta iraní, avanzar hacia el fin de las hostilidades y retomar las conversaciones diplomáticas entre ambas partes.

Ormuz continúa como uno de los ejes centrales de la negociación. Getty Images

El papel clave de Qatar en las negociaciones

La llegada de la respuesta estadounidense representa un nuevo movimiento diplomático después de que Donald Trump rechazara públicamente días atrás la propuesta iraní. Pese a esas declaraciones, Teherán había decidido esperar una comunicación oficial transmitida a través de los mediadores antes de definir sus próximos pasos.

Las conversaciones indirectas entre ambos países se retomaron durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con Qatar como intermediario. El objetivo de las gestiones es acercar posiciones después de meses de enfrentamiento y recuperar un entendimiento que permita reducir las tensiones.

En paralelo, el estrecho de Ormuz continúa en el centro de la disputa. Irán cerró el paso estratégico tras el inicio de la guerra, mientras Estados Unidos respondió posteriormente con un bloqueo sobre los puertos iraníes que golpeó las exportaciones de crudo de Teherán.

Aunque en las últimas semanas se registró una relativa disminución de los enfrentamientos directos, Washington profundizó su presión económica mediante nuevas sanciones. Ahora, la respuesta trasladada por Qatar abre una nueva instancia de negociación, aunque las partes todavía deben resolver cómo y en qué orden avanzar con los compromisos planteados.