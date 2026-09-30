Esteban Ocon dejará Haas al final de la temporada 2026 de la Fórmula 1: qué pasará con su futuro

La escudería emitió un comunicado informando que el piloto francés abandonará el equipo a fin de año. El brasileño Rafael Câmara, líder del campeonato de F2, aparece como el candidato principal para el asiento.

La escudería Hass de Fórmula 1 emitió un comunicado informando que el francés Esteban Ocon dejará el equipo al finalizar la temporada 2026.

Haas confirmó este miércoles que Esteban Ocon no continuará en el equipo durante la temporada 2027 . Esta decisión libera uno de los pocos asientos todavía disponibles en la parrilla de la Fórmula 1 y coloca al brasileño Rafael Câmara como principal candidato para acompañar a Oliver Bearman.

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El piloto de 30 años se unió a la escudería estadounidense procedente de Alpine para 2025, pero unos 18 meses muy decepcionantes significan que el ganador de un gran premio dejará Haas después de solo dos temporadas.

Ocon pasó tanto 2025 como 2026 junto al joven Oliver Bearman, que fue novato el año pasado, pero ha sumado 45 puntos frente a los 61 del británico, por lo que este anuncio era esperado.

Además, Ocon se declarara “agente libre” durante el GP de Azerbaiyán. El francés había reconocido que mantenía conversaciones sobre su futuro y aseguró que todavía tenía mucho para ofrecer en la categoría.

“Quiero agradecer a Esteban por todo lo que ha aportado al equipo desde que se incorporó en 2025. Su profesionalidad y compromiso han sido valiosos mientras continuamos creciendo como organización”, declaró Ayao Komatsu.

El director de Haas también destacó la participación del piloto en el desarrollo del monoplaza utilizado durante el cambio de reglamento de 2026.

“Juntos afrontamos este año el desafío de un cambio importante en las regulaciones. La experiencia de Esteban y sus aportaciones fueron significativos mientras trabajábamos intensamente en el desarrollo del VF-26 durante la temporada”, añadió.

Komatsu recalcó que Ocon seguirá contando con el respaldo de Haas hasta la última carrera de 2026.

“Todavía quedan muchas carreras y nuestro objetivo continúa siendo trabajar juntos para aprovechar al máximo cada oportunidad hasta el final del año”, concluyó.

Después del GP de Azerbaiyán, Ocon ya había defendido su permanencia en la F1 ante el posible ascenso de Câmara y reivindicado su trayectoria.

“Corrí contra todos ellos y siempre estuve al mismo nivel o gané los campeonatos que disputé. Gané carreras en Fórmula Renault, campeonatos de karting, Fórmula 3 y GP3. Estuve entre los diez primeros en el DTM durante media temporada y gané en Fórmula 1”, afirmó.

“Soy capaz. Soy uno de los mejores que existen y no tengo miedo de decirlo“, completó Ocon.

El francés Esteban Ocon dejará la escudería Haas al finalizar la temporada 2026 de la Fórmula 1. X

Ocon siempre había dejado claro que sus dificultades provenían de las inconsistencias del coche de Haas, un problema que le afectó más que a Bearman, argumentando que no era culpa de su pilotaje.

El problema ha mejorado últimamente para el francés, que sumó puntos en Bakú el pasado fin de semana, pero aún va por detrás de Bearman en clasificación, con un balance desfavorable de 13-6 frente a él en 2026.

Ocon se marchará al final del año con lo que deberían ser 203 grandes premios disputados a su nombre, una victoria en Hungría en 2021 y cuatro podios, todos logrados con Alpine.

El francés dijo en redes sociales: "Mi etapa con Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026. "Dejo este proyecto con la cabeza alta y orgulloso de mis actuaciones en lo que no siempre fueron las circunstancias más fáciles por diversas razones y factores fuera de mi control.

"Mi enfoque inmediato es el próximo fin de semana de carrera. Seguiré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. "Todavía quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo. "Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es en absoluto el final de mi carrera en Formula 1".

Câmara pasa a ser favorito para el asiento de Haas

La decisión aumenta las posibilidades de Rafael Câmara, integrante de la Academia de Pilotos de Ferrari y actual líder del campeonato de Fórmula 2 con 207 puntos.

El brasileño, campeón de Fórmula 3 en 2025, ya participó en pruebas privadas con monoplazas de Ferrari y Haas. Su velocidad, su gestión de los neumáticos y su integración con el equipo fueron evaluadas durante el proceso de selección.

Câmara salió de Bakú con siete puntos de ventaja sobre Nikola Tsolov y se encuentra en posición de conquistar el título durante las últimas rondas de la temporada.