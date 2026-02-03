El Gobierno bloqueó la salida del nuevo IPC: ¿hay que recalibrar las inversiones en pesos?

Analistas consideran que, aun afectados, los bonos CER siguen siendo atractivos tras la confirmación de Luis Caputo sobre la continuidad de la vieja medición del IPC.

El Gobierno confirmó que el índice de precios al consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no se modificará y que es fue el detonante de la salida de Marco Lavagna. Ante la situación, el mercado comenzó a preguntarse si hay que recalibrar las inversiones en pesos para mantener el poder adquisitivo .

Específicamente, el ministro de Economía, Luis Caputo , afirmó que cambiar el índice en este momento no es necesario porque, según simulaciones internas, los resultados con la nueva fórmula (basada en una canasta de consumo más reciente) no difieren significativamente de los del método vigente.

La actualización del IPC tenía como objetivo reflejar mejor los hábitos de consumo actuales , aumentando el peso de servicios sobre bienes, pero ahora fue postergada indefinidamente. Caputo argumentó que cambiar la medición en plena fase de desinflación podría provocar interpretaciones erróneas, y señaló que podría hacerse “cuando la inflación sea cero”, como dijo el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Con todo, pese al potencia perjuicio para los bonistas CER por la no aplicación de bonos CER, analistas consideran que la situación vinculada al IPC no obliga a recalibrar los portafolios . Quienes quieran cobertura inflacionaria, podrán que seguir apostando por bonos CER o fondos que incluyan estos activos, consideran.

"Desde mi punto de vista, los bonos CER siguen siendo una inversión atractiva para tener en cartera, ya que en, este momento, por ejemplo, tenés lo que es tasa fija rindiendo alrededor del 34-35% y algunos inversores pueden llegar a tener dudas sobre si esa tasa alcanza a pagar el riesgo que conlleva tener esos títulos en cartera", mencionó el asesor financiero Fernando Villar .

Sueldo pesos dinero.jpg Los bonos CER siguen siendo atractivos tras los anuncios vinculados al IPC. M1

Según el experto, en cambio, los bonos atados a la inflación ofrecen tasas reales de 6-7% y pueden llegar a brindar retornos de hasta el 9-9,5%, por lo que resulta idóneo combinar estos activos con vencimiento a finales de 2026 o principios de 2027 con algo de tasa fija "para los que creen que la inflación va a caer rápidamente en los próximos meses".

Impacto limitado

Luego de darse a conocer la noticia sobre el IPC, los bonos CER apenas fluctuaron en el mercado de capitales, motivo por el cual la recomendación promedio de los analistas no cambió.

"Podemos ver algunas bajas de estos instrumentos en estos días, sobre todo en la parte larga. El mercado le podría pedir más tasa a estos instrumentos", relató el analista y asesor Mariano Monferini.

"No creo que se justifique rotar de CER a tasa fija, si lo que se buscaba es estar cubierto contra la inflación. Si las tasas de estos bonos quedan más elevadas luego del reacomodamiento de la curva, si es que se produce, capaz se podría evaluar, en un tiempo, rotar de tasa fija a CER para aprovechar el aumento de la tasa de estos instrumentos", añadió.

No obstante, el especialista financiero Omar De Lucca sí aclaró que podría haber un impacto en ciertos sectores de la economía. "Quizás la parte negativa es toda la gente que tiene tomados créditos UVA para compra de departamentos. Probablemente entremos en un freno en eso y que haya un congelamiento de los créditos hipotecarios, lo cual sería contraproducente para la economía pues se frenaría mucho la compra de las propiedades", sostuvo.

"Igual, insisto, no hay que olvidarse que siempre hay que tener una porción de inversiones destinadas al dólar. Hoy podemos tener paz cambiaria, pero dentro de dos meses puede ser que no la tengamos", finalizó.