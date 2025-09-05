El martes 9 de septiembre de 2025 será feriado, pero no para todos







Septiembre no se destaca por tener muchos feriados, pero hay un día que le dará un descanso a un gran grupo de personas.

Septiembre trae un respiro en plena semana para quienes viven en Buenos Aires. Entre trámites, escuela y trabajo, un día sin actividad local puede ordenar la agenda y extender el descanso. En el calendario de feriados 2025 hay fechas que dependen de cada distrito y, cuando coinciden a mitad de semana, son un alivio.

Este martes suma un motivo concreto para cortar la rutina: dos comunidades bonaerenses celebran fechas propias y trasladan la conmemoración al ámbito municipal. Para quienes no residan allí, la actividad será normal; para los vecinos alcanzados, el día no laborable abre la puerta a un descanso breve pero bienvenido.

Feriados Descanso

Por qué es feriado el martes 9 de septiembre de 2025 En el Partido de San Fernando, el 9 de septiembre es día no laborable por la fiesta patronal de Nuestra Señora de Aránzazu, tradición histórica del distrito. Según el calendario de feriados locales vigente, la medida rige en el ámbito municipal y se refleja en servicios y actividad de la zona.

También será feriado en la localidad de El Triunfo, partido de Lincoln, por su aniversario fundacional, establecido para esa fecha. Las escuelas y oficinas públicas locales suelen adherir, y el resto de la provincia mantiene su cronograma habitual al no tratarse de un feriado de alcance general.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Septiembre 2025 no tiene feriados nacionales, pero habrá un día de descanso extra para varios afortunados.

