Wall Street se desplomó ante debilidad de datos de empleo en EEUU y la escalada del conflicto con Irán

Mientras el magro dato del mercado laboral norteamericano puede llevar a la Fed a bajar las tasas, las presiones inflacionarias por la suba del petróleo puede generar el efecto contrario.

Pese a recorte de pérdidas respectos de inicios de rueda, los tres índices de referencia de Wall Street cerraron en negativo este viernes 6 de marzo debido a que un doble revés datos laborales más débiles de lo esperado y el alza de los precios del petróleo , afectaron la confianza.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 1% a 47.501,55 puntos; el S&P500 perdió un 1,4% a 6.738,15 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 1,6% hasta los 22.387,68 puntos.

"El flujo de noticias de hoy es desastroso, con precios del petróleo considerablemente más altos y un panorama laboral débil. Sin embargo, una vez más, los compradores en las caídas entraron en acción justo después de que el S&P500 probara el nivel de 6.715, que sirvió de soporte a principios de esta semana y en diciembre", declaró Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

La mentalidad sigue impulsando a comprar durante las caídas pase lo que pase y aprovechar cualquier repunte que pueda producirse. Los operadores creen firmemente que la situación en Irán es solo un problema pasajero, no un problema duradero. Sí, bajamos alrededor de un 1%, pero considerando el contexto, no es un mal resultado" , aseveró Sosnick.

La confianza se ha visto gravemente afectada esta semana, ya que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento de casi el 21% en los futuros del crudo estadounidense . Los combates se extendieron a otras partes de la región, después que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán, lo que amenaza el suministro de petróleo de la principal región productora.

petroleo El impacto del conflicto bélico se concentró principalmente en el rubro energético. Depositphotos

El aumento de los precios del petróleo agravó la preocupación por la inflación, ya que el precio promedio de la nafta en Estados Unidos se disparó u$s0,27 tras el inicio del ataque, hasta los u$s3,25 por galón, según Reuters.

El aumento de los precios de la energía suele presionar los márgenes corporativos y el gasto de los consumidores, a la vez que complica los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar la inflación.

El conflicto muestra pocas señales de finalizar

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, declaró el jueves por la noche que "la potencia de fuego sobre Irán y Teherán está a punto de aumentar drásticamente", mientras que Israel anunció en la fecha que inició una ola de ataques a gran escala contra objetivos de infraestructura en Teherán.

Trump publicó el viernes en su red Truth Social: "¡No habrá acuerdo con Irán, excepto una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso, y tras la selección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

EEUU perdió una cantidad inesperada de empleos en febrero

El viernes, la atención se centró en el informe de nóminas no agrícolas estadounidenses de febrero. Sorpresivamente, EEUU perdió 92.000 empleos el mes pasado. Los economistas esperaban una creación de 58.000 puestos de trabajo. Mientras tanto, la tasa de desempleo subió ligeramente hasta el 4,4 %.

La caída de febrero se produce tras una sólida cifra de 126.000 empleos nuevos en enero (revisada a la baja desde 130.000). El informe de nóminas complica aún más el panorama para la Fed, ya que el mercado laboral se mantiene en una zona de bajas contrataciones y bajas presiones.

"El informe de nóminas fue terrible, e incluso podría desencadenar una nueva ronda de debates sobre si las malas noticias son buenas noticias", declaró Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

"Entendemos que es solo un punto de datos y la mayoría de las decisiones políticas se toman con un mínimo de al menos tres puntos de datos, pero si el mercado lo tomara bien sería solo porque haría que la Fed fuera más propensa a recortar las tasas, dada la mala situación del mercado laboral", añadió. Según la herramienta CME FedWatch, el informe de empleos débiles llevó a los operadores a aumentar sus apuestas por recortes de tasas del banco central norteamericano.

También en el calendario económico del viernes se publicaron los datos de ventas minoristas de enero. La cifra principal bajó un 0,2% intermensual, mejor de lo previsto, pero la cifra subyacente se mantuvo sin cambios, peor de lo esperado.

Acciones y trimestrales destacados de Wall Street

En cuanto al sector corporativo, la empresa de semiconductores Marvell Technology subio un 18,3% cuando anunció que mejoró sus perspectivas de ingresos para todo el año gracias a la sólida inversión continua en centros de datos por parte de los hiper escaladores de IA.

Empresas de gran capitalización como Amazon (-2,6%) y Microsoft (-0,4%) hacen de la IA un eje central de sus operaciones y planean desembolsar miles de millones de dólares para construir rápidamente los centros de datos que impulsan y entrenan la tecnología emergente.

Por otra parte, la empresa minorista de ropa The Gap bajó un 14,4% dado que las previsiones para el año fiscal 2026 decepcionaron a los inversores, preocupados por las dificultades arancelarias.

Costco Wholesale Corp avanzó un 1,5% tras anunciar que reportó mayores ingresos y ganancias para el segundo trimestre, mientras que las cuotas de membresía aumentaron 13,6% anual.

Las acciones de Starz Entertainment Corp. Se dispararon un 11,7% después que Allen Family Capital revelara que adquirió una participación del 10,7% en la compañía de streaming y cadena de cable.

Maris-Tech Ltd. Se hundió un 13,4% tras el anuncio de la compañía de una oferta directa registrada con un inversor institucional. La empresa israelí de tecnología de vídeo y computación basada en IA firmó un acuerdo de compra de valores para vender 1.605.136 acciones ordinarias a u$s1,24 por acción.