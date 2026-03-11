Hezbolá lanzó decenas de cohetes contra Israel y anunció una nueva ofensiva militar + Seguir en









Las sirenas antiaéreas se activaron en Haifa, Galilea y los Altos del Golán tras una de las mayores andanadas desde el sur del Líbano. El grupo chiita confirmó el inicio de la operación “Al-Asf al-Ma’kul”.

Hezbolá lanzó decenas de cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, en una de las mayores ofensivas desde el inicio de la actual escalada.

El movimiento libanés Hezbolá lanzó este miércoles decenas de cohetes contra el norte de Israel, en una de las mayores ofensivas desde que se intensificaron las hostilidades en la región a comienzos de marzo.

Las sirenas de alerta antiaérea se activaron en la ciudad de Haifa y en amplias zonas de Galilea y los Altos del Golán, luego del lanzamiento de múltiples proyectiles desde territorio libanés. Ante la situación, las autoridades israelíes ordenaron a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos.

Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque equipos médicos y de emergencia inspeccionan distintos puntos donde se registraron impactos. El Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel pidió a los residentes del norte del país mantenerse en zonas protegidas mientras continúa la ofensiva desde el sur del Líbano.

Nueva ofensiva de Hezbolá En paralelo con los ataques, Hezbolá confirmó el inicio de una nueva operación militar denominada “Al-Asf al-Ma’kul” contra Israel. El anuncio fue difundido a través de un comunicado de la llamada “resistencia islámica”, acompañado por una imagen propagandística que declara la apertura formal de la ofensiva.

La comunicación coincide con una jornada marcada por intensos lanzamientos de cohetes y drones desde el sur del Líbano hacia territorio israelí, en lo que analistas consideran un intento de elevar el nivel del enfrentamiento en el frente norte del conflicto regional.

El significado del nombre elegido El nombre “Al-Asf al-Ma’kul” tiene una fuerte carga simbólica. La expresión proviene del Corán y puede traducirse aproximadamente como “paja devorada” o “paja triturada”, una metáfora asociada con la destrucción total del enemigo en el relato de la derrota del llamado Ejército del Elefante. La frase ya había sido utilizada anteriormente por organizaciones islamistas. El movimiento palestino Hamás la empleó para referirse a su campaña militar durante la guerra de Gaza de 2014, conocida en Israel como Operation Protective Edge.

