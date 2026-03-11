Los trenes de la línea Mitre volverán a llegar a Retiro desde este jueves + Seguir en









El restablecimiento alcanza a los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre. Las obras incluyeron nuevos semáforos, cables y renovación de vías para mejorar la seguridad y reducir tiempos de viaje.

El Tren Mitre volverá a llegar a Retiro.

Los trenes de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre volverán a llegar a Retiro desde este jueves, luego de que finalizaran las pruebas operativas del nuevo sistema de señalización instalado en el acceso a la terminal. El restablecimiento se da tras ensayos técnicos realizados con formaciones sin pasajeros.

Las pruebas se llevaron a cabo durante los últimos días con trenes sin pasajeros, con el objetivo de comprobar el funcionamiento del nuevo sistema antes de retomar el servicio normal. Según informó Trenes Argentinos, los ensayos arrojaron resultados satisfactorios y permitieron validar las condiciones de circulación en el ingreso a la estación terminal.

La obra fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria, que busca mejorar la seguridad operacional y optimizar el funcionamiento general del servicio.

Qué tareas se realizaron en el Tren Mitre Entre las tareas realizadas se incluyó el reemplazo de 120 kilómetros de cables, la instalación de nuevas señales y semáforos, y la sustitución del antiguo sistema de señalamiento -que tenía más de 100 años de antigüedad- por equipamiento tecnológico moderno.

Para concretar la actualización fue necesario desconectar el sistema anterior y vincularlo con la nueva infraestructura, motivo por el cual los trenes no pudieron llegar a Retiro durante el período en que se desarrollaron los trabajos.

En paralelo, también se avanzó con la renovación de 7,7 kilómetros de vías en el ramal Tigre, lo que elevó a 29 kilómetros el total de traza ferroviaria modernizada entre Empalme Maldonado y Tigre. Además, se realizaron intervenciones en 13 cuadros de estación, junto con la renovación de 16 pasos a nivel y 12 puentes. Desde la empresa señalaron que los trabajos de modernización continuarán durante horarios nocturnos para reducir el impacto en el servicio. Con el avance de las obras, se estima que el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre podría reducirse unos 10 minutos hacia mediados de este año y otros siete minutos adicionales hacia fines de 2026.

