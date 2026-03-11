La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a marzo de 2026. Se trata de beneficios económicos que se entregan una sola vez a personas que atraviesan determinados eventos familiares y que cumplan con los requisitos del sistema previsional.
Todos los bonos únicos que paga ANSES en marzo 2026 y sus montos
El organismo previsional activó el calendario de las Asignaciones de Pago Único destinadas a nacimientos, matrimonios y adopciones, con montos actualizados por movilidad.
-
-
Estas prestaciones están destinadas a quienes registraron situaciones específicas como el nacimiento de un hijo, un matrimonio o una adopción. Dependiendo del caso, los montos pueden superar los $460.000, tras la última actualización por movilidad aplicada a las asignaciones familiares.
Montos de los pagos únicos de ANSES en marzo
Tras el último aumento del 2,88%, los valores de las Asignaciones de Pago Único quedaron actualizados para marzo de 2026.
Los montos vigentes son:
-
Asignación por nacimiento: $77.414
Asignación por matrimonio: $115.913
Asignación por adopción: $462.845
El monto que recibe cada beneficiario depende del tipo de evento familiar declarado y de que se cumplan las condiciones establecidas por ANSES para acceder al sistema de asignaciones.
ANSES: cuáles son los pagos únicos y quiénes pueden acceder
Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.
Pueden solicitarlas:
-
Trabajadores en relación de dependencia
Trabajadores rurales o de temporada
Personas que cobran la Prestación por Desempleo
Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Personas que cobran o cobraron AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Para iniciar el trámite, los beneficiarios tienen hasta dos años desde el momento en que ocurrió el hecho que genera el derecho, ya sea el nacimiento, el matrimonio o la adopción.
Requisitos de ingresos para acceder al beneficio
El acceso a estas asignaciones también depende de los ingresos del grupo familiar.
Los topes vigentes son:
-
Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190
Ingreso máximo por integrante: $2.722.595
Estos valores son evaluados por ANSES al momento de analizar la solicitud del beneficio.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026
El organismo previsional informó que el cronograma de pagos comenzó el 10 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril de 2026.
Jubilaciones mínimas
-
DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo
Jubilados con haberes superiores a la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de marzo
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo
Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo
-
DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026
DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026
DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026
DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026
DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026
Prestación por desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
-
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignaciones por Prenatal y por Maternidad
- DNI termine en 0 y 1, el 13 de marzo.
Documentación necesaria para realizar el trámite
Para completar la solicitud ante ANSES es necesario presentar documentación que respalde el evento familiar.
Los documentos requeridos incluyen:
-
DNI de los padres o adoptantes
DNI del niño o niña
Partida de nacimiento
Sentencia de adopción (si corresponde)
Acta o partida de matrimonio en el caso del beneficio por casamiento
- Temas
