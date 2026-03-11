Todos los bonos únicos que paga ANSES en marzo 2026 y sus montos

El organismo previsional activó el calendario de las Asignaciones de Pago Único destinadas a nacimientos, matrimonios y adopciones, con montos actualizados por movilidad.

+ Seguir en

ANSES acredita el monto correspondiente en la cuenta del beneficiario dentro del calendario de pagos establecido para cada período.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a marzo de 2026. Se trata de beneficios económicos que se entregan una sola vez a personas que atraviesan determinados eventos familiares y que cumplan con los requisitos del sistema previsional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas prestaciones están destinadas a quienes registraron situaciones específicas como el nacimiento de un hijo, un matrimonio o una adopción. Dependiendo del caso, los montos pueden superar los $460.000 , tras la última actualización por movilidad aplicada a las asignaciones familiares.

Tras el último aumento del 2,88% , los valores de las Asignaciones de Pago Único quedaron actualizados para marzo de 2026.

Los montos vigentes son:

El monto que recibe cada beneficiario depende del tipo de evento familiar declarado y de que se cumplan las condiciones establecidas por ANSES para acceder al sistema de asignaciones.

ANSES: cuáles son los pagos únicos y quiénes pueden acceder

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.

Pueden solicitarlas:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores rurales o de temporada

Personas que cobran la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobran o cobraron AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo

Para iniciar el trámite, los beneficiarios tienen hasta dos años desde el momento en que ocurrió el hecho que genera el derecho, ya sea el nacimiento, el matrimonio o la adopción.

MI ANSES.webp

Requisitos de ingresos para acceder al beneficio

El acceso a estas asignaciones también depende de los ingresos del grupo familiar.

Los topes vigentes son:

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190

Ingreso máximo por integrante: $2.722.595

Estos valores son evaluados por ANSES al momento de analizar la solicitud del beneficio.

FOTO ANSES CON BILLETES.webp

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El organismo previsional informó que el cronograma de pagos comenzó el 10 de marzo y se extenderá hasta el 10 de abril de 2026.

Jubilaciones mínimas

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de marzo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026

DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026

DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026

DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026

DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026

Prestación por desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignaciones por Prenatal y por Maternidad

DNI termine en 0 y 1, el 13 de marzo.

ANSES computadora

Documentación necesaria para realizar el trámite

Para completar la solicitud ante ANSES es necesario presentar documentación que respalde el evento familiar.

Los documentos requeridos incluyen: