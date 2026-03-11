Irán exporta más petróleo que antes de la guerra con EEUU e Israel (y recibe más ganancias)

El estrecho de Ormuz no esta cerrado. Al menos no para todos. En notas anteriores comentamos como una serie de barcos petroleros seguían cruzándolo sin ser atacados, transportando en los últimos seis días 2,1 millones de barriles de crudo diarios, rumbo a China y la India…claro que es petróleo Iraní

El peligro final para los petroleros que intenten cruzar el estrecho de Ormuz no son ni los misiles ni los drones, sino la inmensa flota de lanchas rápidas de los Iranies.

Mientras los demás productores del Golfo están viendo qué hacer, como guardarlo y/o transportarlo, para no tener que cerrar su producción (que luego tomaría semanas en ser reiniciada), Irán ha estado haciendo negocios como siempre.

Según Kpler y Tanker Trackers.com, empresas dedicadas a seguir el flujo de los barcos petroleros, desde que comenzó la guerra siete barcos petroleros partieron desde las costas de Irán, transportado en los últimos seis días 2,1% millones de barriles diarios, esto es más que lo que transportaron diariamente durante el mes de febrero. Según Lloyds List Intelligence habrían sido 15 las naves que ya transitaron por el estrecho de Ormuz . De ellas, una sola reconocida oficialmente, el Shenlong del operador griego Dynacom, que transportó un millón de barriles de crudo el 4 de marzo (apagó sus transponders durante el cruce, la conexión satelital, para no ser identificado).

Esto no solo alivia la situación de China y en menor medida de la India -que así demuestran que las sanciones occidentales no les importan demasiado-, sino que aportó cerca de u$s1.000 millones a las arcas iraníes, con las cuales financiar el costo de la guerra.

Como ya comentamos, los petroleros a cargo de esta operación pertenecen a lo que se ha dado en llamar “la flota oscura”. Esta flota, en manos de dueños individuales, siempre existió, pero el gran salto se dio con las sanciones a Rusia tras el ataque a Ucrania .

El Danuta I fue de los primeros integrantes de la flota oscura en atravesar el estrecho de Ormuz. Desde entonces el flujo no ha cesado.

La estimación es que de las 900 a 1.400 naves que la componen, esto es del 17% al 19% del todos los barcos que transportan crudo en el mundo, entre 600 y 1.100 llevan petróleo ruso. Unas 100-150 iraní y entre 50-80 que ahora estarían dirigiéndose hacia el Golfo, llevaban venezolano. Los cálculos son que el año pasado entre el 6% y el 7% de todo el crudo transportado vía marítima lo hizo en estos barcos.

KHARGISLAND-_620px La isla de Kharg es el principal puerto petrolero de Irán, pero no es único. Hasta ahora ni los EE.UU. ni Israel se han animado a destruirlo por temor a las represalias Iranies

En general se trata de barcos petroleros viejos (más de 15/20 años), a punto de ser retirados, muchos de ellos sancionados por los EEUU, cuyos capitanes están dispuestos a tomar riesgos que las naves ordinarias no, que no tienen problemas en apagar sus transponder para volverse invisibles a los satélites y viajan sin seguros. Esto último ayuda a paliar el descuento con el que colocan los países sancionados su crudo en el resto del mundo (en realidad China y la India).

Tanto los presidentes Donald Trump como Emmanuel Macron prometieron escoltar las naves reconocidas de manera oficial. Incluso el yanqui llegó a hablar de crear un mecanismo de reaseguro.

Pero hasta aquí todo sigue en palabras. Macron aclaró que el auxilio se daría luego de que Irán sea derrotado y los norteamericanos no se han puesto de acuerdo en cómo instrumentar el reaseguro. Lo que es más, la U.S. Navy ya deslizó que no está dispuesta a acompañar los convoyes -como viéramos en tantas películas sobre la Segunda Guerra Mundial- sino a protegerlos de lejos.

Es cierto que los norteamericanos han destruido casi todos los grandes barcos de la Marina Irani, pero las estimaciones son que les quedarían hasta 30.000 lanchas rápidas, capaces de transportar misiles y atacar a los petroleros, como ya demostraron los Houties en el mar rojo o los piratas africanos. Bajo estas condiciones, la flota “blanca” no va a resumir el transporte y cuando eventualmente lo haga -tras detenerse la contienda- va a ser de manera gradual (tomaría entre una semana y diez días para volver a ser operativos).

Xi y Trump El 31 de marzo Donald Trump debería viajar a Beijing para reunirse con con Xi Jinping. Para entonces tendrá que tener una respuesta clara sobre la situación en el Golfo. Caso contrario y si la guerra continúa -Irán sobrevive-...

Mientras tanto los barcos de la flota oscura siguen trabajando, el Skywave, una nave india bajo una falsa bandera de las Islas Comoros, salió la semana pasada luego de cargar en la isla de Kharg con rumbo a China y está a punto de cruzar el estrecho. El Cume, bajo bandera falsa de Guyana y titulares dubaitíes ya esta en la zona del Golfo de Omán con 2 millones de barriles de crudo, lo mismos que el Piung Shun, con base en China y 600.000 barriles a bordo.

No es que los dueños de la flota oscura la saquen siempre de arriba, la información es que al menos dos de sus naves ya fueron atacadas por Irán, pero hasta que no finalice la guerra los parlantes de naves no demasiado claras y las radio de onda corta seguirán gritando “We are a Chinese ship. We are coming through; we are friendly” (¿las minas?, eso es otra cuestión)