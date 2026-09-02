Las acciones de software enfrentan un mes desafiante luego del salto protagonizado en agosto + Agregar ámbito en









El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) de acciones de software avanzó más de 16% en agosto, en lo que representó su segundo mejor mes desde 2002.

Las acciones de software enfrentan un desafío en septiembre. Depositphotos

El mercado tecnológico estadounidense llega a septiembre con una fuerte rotación interna. Mientras las acciones vinculadas al software protagonizaron en agosto uno de sus mejores desempeños de las últimas décadas, los semiconductores y otros segmentos asociados a la infraestructura física de la inteligencia artificial perdieron impulso. El interrogante ahora es si esta divergencia podrá sostenerse durante un mes que históricamente suele ser complicado para Wall Street.

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El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) avanzó más de 16% en agosto, en lo que representó su segundo mejor mes desde 2002. El movimiento fue muy superior al del S&P 500, que subió poco más de 2,5%, y al del ETF de semiconductores SOXX, que apenas ganó 1%.

Wall Street profundiza la divergencia La diferencia se amplió especialmente durante la segunda mitad del mes. Los semiconductores habían llegado a acumular una suba cercana al 10% a mediados de agosto, pero posteriormente devolvieron casi todo ese avance.

Desde el 17 de agosto, 58 de las 61 acciones de semiconductores incluidas en una canasta seguida por Yahoo Finance terminaron en terreno negativo, provocando una pérdida de aproximadamente u$s1,1 billones de capitalización bursátil.

El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) de acciones de software avanzó más de 16% en agosto, en lo que representó su segundo mejor mes desde 2002. Depositphotos En cambio, varias compañías de software tuvieron movimientos extraordinarios. Atlassian casi duplicó su cotización en agosto, en su mejor mes histórico. Palantir avanzó más de 50%, mientras que Salesforce saltó más de 40%, registrando su mejor desempeño mensual desde 2005. A su vez, ServiceNow ganó más de 30% y CrowdStrike más de 20%.

La magnitud del movimiento también aparece en un índice más amplio: el S&P 500 Software Index subió alrededor de 14% en agosto, su mejor agosto desde que existen datos comparables, en 1990. Las acciones de software se enfrentan a un mes complicado Sin embargo, septiembre podría cambiar el escenario. Un análisis histórico sobre los 12 mayores avances registrados por el sector software durante agosto muestra que, hasta el 15 de septiembre, el retorno mediano posterior fue de aproximadamente 1% para software, frente a una caída cercana al 1% en semiconductores. Pero durante la segunda mitad del mes la tendencia se deterioró: desde el 15 de septiembre hasta fin de mes, el retorno mediano del software fue de aproximadamente -1%, mientras que el S&P 500 cayó casi 2% y los semiconductores retrocedieron cerca de 3,5%. La muestra es reducida y no constituye una predicción, pero sirve como referencia para un mercado que comienza septiembre después de una fuerte rotación. Además, históricamente septiembre es el mes más débil para el S&P 500, por lo que el extraordinario rally del software deberá superar no solo las dudas sobre las valuaciones tecnológicas, sino también una estacionalidad poco favorable