El repunte del petróleo hace tambalear a los mercados y los futuros Wall Street adelantan un fuerte retroceso

Un aumento en los precios del petróleo provocó una nueva ola de ventas de bonos y acciones, ya que ni siquiera las ganancias récord de Samsung, lograron impulsar la demanda de activos de mayor riesgo.

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este jueves. Las renovadas preocupaciones por la inflación y la venta masiva de bonos del Tesoro de EEUU — producto de que el petróleo sube más de 5% — opacó el furor por la IA, a pesar de los sólidos resultados empresariales de Samsung .

El crudo Brent sube más del 5% hasta superar los u$s105 por barril después de que un informe de la prensa norteamericana cuestionara la suposición de que el presidente estadounidense, Donald Trump , evitaría intensificar el conflicto con Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes.

A eso se le sumaron los nuevos ataques contra buques en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz , al tiempo que Estados Unidos reducía su producción ante la amenaza de un huracán para las operaciones en alta mar.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron hasta el 5,35%. Este movimiento se reflejó en toda Europa, donde la deuda alemana, tradicionalmente considerada más segura, también se vio bajo presión.

El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de los precios del petróleo hizo que ayer el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieran desde los máximos históricos alcanzados hace unos días, mientras que el Dow puso fin a una racha de cuatro días de ganancias.

El petróleo marca el rumbo: Wall Street y los bonos en rojo.

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,58% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,82%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,23%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,16% y el CAC francés acompaña con -0,86%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,42%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong recortó 1,43%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,79%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 2,69% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,13%.

La surcoreana Samsung pronosticó una ganancia trimestral récord de u$s80.200 millones, por encima de las estimaciones de los analistas, pero sus acciones cerraron con una ligera caída. Los resultados tampoco impulsaron las acciones de las empresas de chips a nivel mundial, lo que puso de manifiesto las dudas sobre el auge de la IA.

Mientras tanto, el Wall Street Journal informó el miércoles que Broadcom está gestionando una financiación de u$s50.000 millones para OpenAI, mientras que Oracle también busca una suma no especificada. Eso aviva el temor de que la emisión masiva de deuda por parte de empresas tecnológicas pueda intensificar la competencia por el capital.