Brasil: un hombre murió al caer del piso 14 cuando escapaba de sus secuestradores + Agregar ámbito en









Los investigadores señalaron que la víctima logró soltarse parcialmente de las ataduras y buscó refugio en otro nivel del inmueble, pero terminó precipitándose al vacío y falleció.

Final trágico en Brasil: hombre muere al intentar escapar de sus secuestradores.

Un hombre que había sido secuestrado en Londrina, Brasil murió tras caer desde el piso 14 de un edificio cuando intentaba escapar de sus captores. La investigación determinó que había conseguido liberarse parcialmente de las ataduras y buscaba llegar a otro nivel del inmueble.

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“En el curso de la investigación llegamos a la conclusión de que cayó desde el piso 14 cuando intentaba acceder al decimotercer piso para escapar”, declaró el comisario Roberto Fernandes, de la Policía de Londrina.

La víctima había permanecido varias horas encerrada en una habitación, con las manos y los pies sujetos, mientras era golpeada e interrogada por sus captores. El motivo del interrogatorio estaría relacionado con el supuesto robo de una cámara fotográfica valuada en unos 12.000 reales, alrededor de U$S2.200.

En medio del cautiverio, el hombre logró soltarse parcialmente y trató de avanzar por el edificio para ponerse a salvo. Sin embargo, durante la maniobra cayó al vacío desde el decimocuarto piso y falleció como consecuencia del fuerte impacto.

La víctima había sido torturada y hay cuatro detenidos por el secuestro Los exámenes realizados por el Instituto Médico Legal revelaron además que había sufrido un importante nivel de violencia. Los peritos señalaron que había sido “bastante torturado”, aunque las lesiones ocasionadas por las agresiones no fueron determinantes para su muerte.

Por el caso, cuatro sospechosos fueron detenidos y permanecen bajo custodia. La Policía continúa trabajando para establecer con precisión cómo se produjo el secuestro y cuál fue el papel que desempeñó cada uno de los involucrados.

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