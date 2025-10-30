El S&P Merval cae, los ADRs retroceden hasta 5% y los bonos operan mixtos tras la euforia poselectoral

Los títulos de deuda soberana operan con altibajos. En tanto, la Bolsa local baja en pesos y medida en dólares.

Los ADRs caen hasta 5% y los bonos en dólares operan con tendencia mixta y moderadas variaciones en Wall Street. Así, se toman un respiro tras la euforia de comienzos de semana generada en el mercado tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Las bajas de los papeles argentinos en Nueva York son lideradas por Edenor , seguido por Transportadora de Gas del Sur (-3,6%); Loma Negra (-3,5%). A contramano, Banco Macro sube 0,5%.

Los bonos soberanos globales (emitidos bajo la ley de Nueva York ) alternan subas y bajas: el Global 2029, el Global 2030 y el Gobal 2035 avanzan, aunque menos de 0,1%; mientras que el Global 2038, el Global 2041 y el Global 2046 retroceden entre 0,1% y 0,2%. En tanto, el riesgo país se ubica cerca de los 700 puntos básicos (pb) tras cerrar en 673 el miércoles.

El economista Gustavo Ber aseguró que "los bonos se presentan más tranquilos", con apenas ligeros descensos en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias. "El riesgo país sigue por debajo de los 700 pb, luego del impresionante derrumbe en solo tres jornadas, y abre entre operadores crecientes expectativas respecto a la posibilidad de regresar a los mercados internacionales en los próximos meses ", destacó.

En tanto, el S&P Merval cae 0,5% en pesos a 2.786.865,46 puntos, mientras que su contraparte en dólares retrocede 0,4% a 1.875,69 puntos. Las acciones cotizan mixtas y pierden hasta 4,4% de la mano de Edenor ; seguida por Loma Negra (-3,9%); y Transportadora de Gas del Sur (-3,9%). Por su parte, Bolsa y Mercado de Valores avanza un 4,2%.

Desde Max Capital destacaron que el flujo de noticias positivas poselectorales continúa, y entienden que los precios de los activos van a atravesar un nuevo ciclo alcista, impulsado por un peso más fuerte, una compresión adicional de spreads y "múltiplos de valuación más altos, en una dinámica similar a la observada en 2017".

Por su parte, Nicolás Cappella, de IEB, afirmó el equity se tomó un leve descanso luego del impresionante rally en el inciio de la semana, pero que "la tendencia positiva parecería estar muy firme".

Economía renovó el 57,18% de los vencimientos y aflojó el apretón monetario

Ayer, el Ministerio de Economía renovó solo el 57,18% de los vencimientos en la segunda licitación de deuda de octubre, con lo cual volcó unos $5 billones a la plaza. La Secretaría de Finanzas informó que se adjudicaron $6,867 billones tras recibir ofertas por un total de $7,843 billones".

Desde Mills Capital Group remarcaron que la reciente licitación de deuda "arroja una lectura con señales alentadoras para la curva en pesos, especialmente tras el reciente contexto electoral y de liquidez".