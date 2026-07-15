Para Elon Musk, Marine Le Pen es la última esperanza de Francia

La candidata atraviesa una causa por malversación de fondos y está inhabilitada por un año. Mientras, el empresario volvió a mostrarse a favor de un movimiento de derecha.

No es la primera vez que el magnate demuestra su apoyo a partidos de extrema derecha.

El empresario Elon Musk expresó este miércoles su apoyo a la candidata presidencial de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen , luego de que ella se decidiera a presentarse a las elecciones a pesar de su condena por malversación de fondos.

"Ella es la última esperanza de Francia", escribió en X al compartir un posteo con la foto de Le Pen. Anteriormente, Musk ya había mostrado su apoyo a la candidata.

No es la primera vez que el magnate demuestra su apoyo a partidos de extrema derecha: así lo hizo el año pasado con el alemán AFD y al candidato ultraderechista rumano Calin Georgescu . Por su parte, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean Noël Barrot , pareció instar a Musk a reconsiderar su apoyo.

"Como decimos en francés: solo los tontos no cambian de opinión", escribió en su cuenta de X. El partido de extrema derecha y antiinmigración liderado por Le Pen, la Agrupación Nacional (RN) , considera que esta es su mejor carta para ganar la presidencia, tras 10 años de gobierno del político de centroderecha Emmanuel Macron.

Le Pen lanzó su cuarta campaña presidencial a principios de este mes, apenas unas horas después de que un tribunal de apelación confirmara su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo . En apelación fue condenada a una inhabilitación de 15 meses para ejercer cargos públicos -pena que ya cumplió- y a un año de prisión que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica.

Sin embargo, decidió ganar tiempo impugnando su condena ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia, lo que le permite evitar el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia durante la campaña.

Like we say in French : il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. https://t.co/6TxfQkllb7 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 15, 2026

Marine Le Pen podrá ser candidata a presidenta de Francia, pero deberá usar una tobillera electrónica

El Tribunal de Apelación de París impuso a Marine Le Pen una pena de 15 meses de inhabilitación, un plazo que técnicamente la deja libre para competir en las presidenciales de 2027. No obstante, la líder de la extrema derecha, de 57 años, también fue sentenciada a un año de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una medida de reclusión que ella misma calificó como incompatible con las exigencias de una campaña electoral.

En el detalle del fallo, la inhabilitación total impuesta fue de 45 meses, aunque 30 de ellos quedaron en suspenso a menos que reincida. Respecto a los 15 meses de cumplimiento efectivo, estos comenzaron a computarse desde la sentencia de primera instancia dictada en marzo de 2025; al estar ese plazo técnicamente extinguido, la postulación de la dirigente queda legalmente habilitada.