En medio de la guerra comercial con China, el gobernador de Texas prohíbe a las agencias estatales invertir en ese país

En la carta, Abbott señaló que los fondos estatales no deben realizar nuevas inversiones en China y les dio la instrucción de desinvertir en la primera oportunidad disponible si tienen inversiones actuales en el país. Esta medida se enmarca dentro de un enfoque más activo de Texas sobre la gestión de las inversiones de sus agencias. Anteriormente, Texas había restringido los fondos de pensiones públicos para que no invirtieran en firmas de Wall Street que adoptaran principios de medio ambiente, sociales y de gobernanza (ESG).