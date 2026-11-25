Un camión cisterna se incendió en El Cairo y dejó al menos 30 muertos + Agregar ámbito en









El vehículo que transportaba productos derivados del petróleo volcó en una autopista y el fuego se extendió a otros autos. Hay al menos 15 heridos y las autoridades investigan las causas.

Un camión cisterna volcó y se incendió en El Cairo, Egipto y hay al menos 30 muertos.

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras el incendio de un camión que transportaba productos derivados del petróleo en una autopista de las afueras de El Cairo, Egipto. El vehículo volcó y se prendió fuego en la carretera de circunvalación, a la altura del distrito de Al-Warraq, en la provincia de Guiza. Las llamas alcanzaron a otros automóviles que circulaban por la zona.

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El siniestro ocurrió durante la jornada de este miércoles y movilizó a los equipos de emergencia. Según informó el Ministerio de Salud egipcio, 39 ambulancias participaron del operativo para asistir a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos hospitales. El balance de fallecidos es preliminar y las autoridades no descartan que pueda modificarse.

El incendio se desató sobre un túnel de la autopista, una vía clave que conecta distintos corredores de tránsito de la región metropolitana de El Cairo. Las imágenes difundidas del episodio mostraron vehículos envueltos en llamas y a los equipos de bomberos trabajando para controlar el fuego, que posteriormente fue extinguido.

Investigan las causas del incendio en la autopista Por el momento, las autoridades no informaron qué provocó el vuelco y el posterior incendio. Los primeros reportes oficiales tampoco precisaron si hubo una explosión antes de que las llamas se propagaran entre los vehículos. Los equipos de protección civil lograron controlar el fuego y las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en el lugar.

El fuego se extendió a otros vehículos en la autopista. Tras el accidente, las autoridades de tránsito cerraron el tramo afectado y establecieron desvíos para evitar nuevos incidentes y facilitar las tareas de rescate. El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, supervisó la respuesta sanitaria y ordenó reforzar la preparación de los hospitales cercanos. También se dispuso asistencia de emergencia para las personas afectadas.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Mientras continúa la investigación, el episodio vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en el país, donde los accidentes de tránsito son frecuentes y suelen estar asociados con el exceso de velocidad, el incumplimiento de las normas y el estado de las rutas.

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