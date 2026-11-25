La normativa vigente establece sanciones económicas para conductores que incumplan con determinadas obligaciones durante la circulación.

El uso de dispositivos electrónicos al volante está regulado por las normas de tránsito.

El uso de dispositivos electrónicos durante la conducción es una de las conductas que pueden afectar la atención de los automovilistas y generar multas . En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece distintas prohibiciones para reducir las distracciones y prevenir accidentes en calles, avenidas y rutas.

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Entre las prácticas contempladas por la normativa se encuentra el uso de auriculares , tanto para escuchar música como para mantener conversaciones telefónicas. Las sanciones económicas dependen de la jurisdicción donde se cometa la infracción, aunque también pueden tener consecuencias sobre la vigencia de la licencia de conducir.

El artículo 48, inciso q, de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 prohíbe conducir con auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. La disposición alcanza tanto a los dispositivos con cable como a los inalámbricos, independientemente de que estén conectados a un teléfono celular o a otro equipo reproductor de sonido.

Las distracciones durante la conducción pueden afectar la seguridad de los automovilistas.

El uso de auriculares puede dificultar la percepción de sonidos del entorno, como las bocinas de otros autos, las sirenas de emergencia o las advertencias sonoras durante la circulación. La prohibición no depende de que el conductor tenga el celular en la mano, ya que bajo el régimen nacional, usar auriculares al manejar constituye una infracción .

De acuerdo con el Decreto 779/1995 y las modificaciones introducidas por el Decreto 242/2022, la sanción nacional contempla una multa de entre 150 y 500 Unidades Fijas (UF) , además de un descuento de puntos en la licencia. Las provincias y los municipios pueden contar con sus propios regímenes, así que las penalidades económicas no son iguales en todo el país.

Las sanciones económicas por infracciones viales varían según la jurisdicción. Magnific

Cuánto cuesta la multa por conducir con auriculares en CABA y provincia de Buenos Aires

Conducir con auriculares puede costar hasta $234.616 en la Ciudad de Buenos Aires y $234.000 en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los valores de las Unidades Fijas vigentes en noviembre de 2026. Cada jurisdicción establece el valor de la UF que se toma como referencia para calcular las sanciones económicas.

En CABA, el valor de la Unidad Fija es de $1.173,08. La escala para las infracciones relacionadas con el uso de celulares y auriculares durante la conducción contempla los siguientes importes:

multa de 100 UF: $117.308

multa de 200 UF: $234.616

La normativa porteña contempla específicamente el uso de auriculares en ambos oídos, además de la manipulación de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El gobierno bonaerense actualizó el valor de la Unidad Fija para el bimestre de noviembre y diciembre de 2026 a través de la Resolución 6/2026. Con este incremento, la UF pasó de $2.281 a $2.340. La infracción por conducir con auriculares contempla una sanción de entre 50 y 100 UF:

multa mínima de 50 UF: $117.000

multa máxima de 100 UF: $234.000

La falta se encuentra contemplada en el artículo 38, inciso r, del Anexo V del Decreto provincial 532/2009, que establece el régimen de contravenciones y sanciones de tránsito bonaerense.

Los conductores pueden consultar el estado de su licencia mediante los canales oficiales. Freepik

Cuántos puntos te restan del scoring y qué pasa si llegás a cero

Manejar con auriculares implica la pérdida de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir, según el régimen nacional de scoring. La Ciudad de Buenos Aires también contempla una quita de cinco puntos bajo su sistema vigente.

Cada conductor cuenta con un saldo inicial de 20 puntos, que disminuye a medida que quedan firmes las sanciones correspondientes a determinadas infracciones. Si una persona perdió previamente 15 puntos y recibe una nueva sanción que supone el descuento de otros cinco, puede quedar inhabilitada para conducir.

El sistema nacional establece los siguientes períodos de inhabilitación ante la pérdida total del puntaje:

primera vez: 60 días

segunda vez: 120 días

tercera vez: 180 días

a partir de la cuarta vez: el plazo se duplica sucesivamente respecto de la inhabilitación anterior

Una vez cumplido el período correspondiente, el conductor deberá acreditar la realización de un curso de educación y seguridad vial para recuperar los puntos. Los automovilistas pueden consultar su saldo a través del sistema Mi Scoring, disponible en la página oficial del Gobierno nacional. Quienes tengan una licencia emitida en la Ciudad de Buenos Aires también pueden verificar su puntaje por los canales digitales del gobierno porteño.