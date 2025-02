Entre sombras y números: desde Wall Street advierten por el costo del Big Mac y el tipo de cambio

Asimismo, se enfatizó: "La apertura de la cuenta de capital sigue siendo un riesgo clave. Un Big Mac en Buenos Aires tiene un precio cercano al de Nueva York , solucionarlo no está resultando fácil".

Este análisis reavivó el debate sobre el manejo del tipo de cambio. La medición de enero del índice Big Mac posicionó a Argentina como la nación latinoamericana con la hamburguesa más cara y la segunda a nivel mundial, solo superada por Suiza. Según The Economist, ello evidencia que el peso argentino se encuentra sobrevaluado aproximadamente un 20%.

Esta mirada coincide con la del exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien señaló al respecto: "Sin embargo, esta estrategia generó una apreciación real del peso que afecta la competitividad de los exportadores, el sector agropecuario, la industria y los servicios. La apreciación actual, estimada en un 20%, es similar a la que se registró en los últimos años de la convertibilidad y podría generar efectos recesivos".

El costo del Big Mac

El índice se ha convertido en el centro de acalorados intercambios entre figuras políticas. Por un lado, Axel Kicillof utilizó el indicador como prueba del "atraso" del dólar, argumentando que, de no estar tan apreciado, Javier Milei podría levantar el cepo y cesar en sus intervenciones en el mercado. En respuesta, el Presidente afirmó que el dólar "no está atrasado", que no se devaluará y calificó esas críticas de "imbecilidades".

En este contexto, Morgan Stanley difundió un informe, titulado "Conclusiones del Viaje a Argentina: Mayormente Positivas, Aunque con Algunos Desafíos", al que accedió Clarín. La publicación coincidió con movimientos bruscos en el mercado: el índice Merval se desplomó un 5%, los bonos en dólares cayeron hasta un 2,3% y el riesgo país escaló a 710 puntos.

La delegación, encabezada por Fernando Sedano, economista jefe del banco, sostuvo encuentros el pasado miércoles con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y se presume que mantuvo conversaciones similares con el equipo de Luis Caputo. Esta visita se produjo en medio de un cambio de perspectiva en Wall Street, donde la viabilidad de alcanzar un acuerdo con el FMI y eliminar el cepo a corto plazo se ve cada vez más incierta.

Aunque el gigante financiero de Nueva York proyecta un 2025 "prometedor" –ya que "muchos líderes empresariales creen que el crecimiento podría sorprender al alza, especialmente en lo que respecta al crédito bancario y el consumo"– se subraya que "es difícil evaluar el costo que los responsables de políticas deberán pagar por la política cambiaria".

Morgan Stanley.jpg

El informe también destacó que:

"Argentina necesita inversión más que consumo. El exceso de gasto fue el problema en primer lugar. Resulta difícil fomentar la inversión cuando el tipo de cambio sigue siendo un factor de riesgo".

Asimismo, se concluyó que: "También podría haber un precio a pagar más adelante si la devaluación se convierte en la solución. El costo podría ser tanto monetario como político, en términos de apoyo".

Desde el año pasado, los bancos de Wall Street han esperado la flexibilización del cepo y la unificación cambiaria. Actualmente, Morgan Stanley pronostica que el régimen de "blend" podría eliminarse en el segundo trimestre y que un desembolso inicial de US$ 5.000 millones por parte del FMI ayudaría a compensar el déficit en cuenta corriente derivado de la apreciación del peso y la reanudación de los pagos por importaciones.