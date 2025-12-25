El mercado inmobiliario rural no repunta pero se mantiene expectante ante las reformas + Seguir en









Un índice de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) registró estabilidad en la actividad y una retracción en la oferta.

El mercado inmobiliario rural puede recibir una inyección de inversiones el próximo año. Télam

La expectativa de una flexibilización tributaria, junto a los apartados impositivos incluidos en la reforma laboral y la posibilidad de un blanqueo en enero próximo, renuevan las aspiraciones del mercado inmobiliario del campo para las inversiones. El último índice de actividad de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) así lo registra.

El índice de actividad (InCAIR) de noviembre último 5 se mantuvo en el orden de los 50,57 puntos, continuando con una tendencia sin grandes variaciones desde marzo de este año, pese a los anuncios vinculados al agro y las retenciones ocurridas a lo largo del 2025. Desde el cambio de gestión de Javier Milei, el pico de actividad inmobiliaria rural se obtuvo en noviembre del 2024, cuando se acercó a los 70 puntos, luego de un radical ascenso con respecto a diciembre del 2023, cuando la actividad se encontraba en torno a los 20 puntos, incluso por debajo de los niveles de las medidas de aislamiento por la pandemia.

En su informe, la CAIR resaltó que el mercado está "expectante ante la perspectiva de cambios favorables tanto en la legislación impositiva como en la laboral", aunque reconoció que "se notó una retracción en la oferta de nuevos campos". "Los niveles de consultas y de revisaciones se mantuvieron en el nivel del mes pasado", añadieron.

Desde noviembre del 2013, el InCAIR refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país pero no referencia de precios o valores de campos, sino que obtiene datos de una encuesta mensual a sus socios, cuantifica avisos de venta o alquiler de campos, registra las operaciones realizadas y releva la cantidad de avisos comerciales en las principales plazas del país.

INCAIR noviembre 2025 Blanqueo: expectativa en el mercado inmobiliario Desde el 1° de enero de 2026 comenzará una nueva etapa para los dólares blanqueados en el último régimen de regularización. Con la liberación de los fondos depositados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), un volumen estimado entre u$s20.000 y u$s24.000 millones quedará disponible para ser utilizado sin restricciones. Si bien no se espera un impacto inmediato y masivo, distintos especialistas coinciden en que una porción relevante de ese capital podría canalizarse hacia el mercado inmobiliario, en particular en operaciones vinculadas a vivienda.

La clave no está en un “boom” automático de precios, sino en un cambio cualitativo del mercado: mayor volumen de operaciones, más previsibilidad fiscal y decisiones patrimoniales de largo plazo. En ese escenario, el ladrillo vuelve a posicionarse como una alternativa concreta frente a la volatilidad financiera y a la exposición tributaria de otros activos. El mercado inmobiliario aparece como una opción posible, pero condicionada a dos factores centrales: el avance efectivo de las reformas impositivas en discusión y el correcto ordenamiento operativo de los fondos.