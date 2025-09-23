El riesgo país se acerca a los 1.000 puntos básicos y los ADRs escalan hasta 5%, a la espera de cumbre Milei-Trump

Bonos y acciones argentinas mantienen el rally en Wall Street antes del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York. El mercado descuenta que podría anunciarse un préstamo del Tesoro de EEUU al BCRA para reforzar reservas y afrontar vencimientos.

El S&P Merval en pesos opera con bajas, pero sube en dólares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, los títulos en dólares escalan hasta 8% encabezados por el Bonar 2038 , Bonar 2041 (+6,8%), Bonar 2035 (+6,5%), y el Global 2041 (+4,2%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan cede 7,57% a 1.001 puntos básicos.

La cita entre Trump y Milei, programada inmediatamente después del discurso de Trump ante el plenario de la ONU, podría derivar en el anuncio oficial de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) , destinado a afrontar vencimientos de deuda en los próximos meses y reforzar las reservas netas , erosionadas por presiones cambiarias.

Fuentes cercanas al equipo de Milei en Washington indicaron a Ámbito que este respaldo no solo inyecta liquidez inmediata , sino que traza una hoja de ruta para sortear los abultados vencimientos de deuda que Argentina debe afrontar hasta fines del año próximo, un calendario que supera los u$s27.500 millones y que impulsó la urgencia de esta alianza bilateral.

"La pregunta ahora pasa por qué asistencia brindaría EEUU y si con ello el BCRA podría finalmente iniciar un sendero virtuoso de acumulación de reservas con tipo de cambio flexible , eventualmente eliminando las bandas cambiarias y los controles cambiarios remanentes sobre los stocks", expresó Juan Manuel Franco , economista jefe de Grupo SBS.

En tanto, advirtió que "se busca atraer liquidaciones de exportaciones con la reducción temporal a cero de las retenciones a granos y carnes, medida que adelantará en el tiempo algunos flujos de dólares y resignara alrededor de 0,15pp del PBI en recaudación. Aquí, la pregunta pasa por el hecho de si ese mayor flujo logrará hacer caer la cotización y si será aprovechado también para acumular reservas netas".

S&P Merval y ADRs

El panel líder, opera con una caída del 2,4% a 1.767.228,60 puntos, con descensos del 6% liderados por Loma Negra, Grupo Financiero Galicia (-3,9%), Transportadora Gas del Sur (-3,8%) y Banco Macro (-3,7%). Operan con alzas de hasta 3,8% Transener, Metrogas (+3,5%) y Comercial del Plata (3,3%).

A contramano, el Merval en dólares opera con una suba del 2,4% a 1.287,32 puntos.

Por último, las acciones que cotizan en Wall Street suben hasta 5% de la mano de Bioceres, Central Puerto (+3,3%), Edenor (+2,6%) e YPF (+2,4%).