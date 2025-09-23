El dólar oficial operó a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete bajó $45 a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 23 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
En medio de un mejor clima financiero por el apoyo del gobierno de EEUU al programa económico y la baja de retenciones, las reservas brutas internacionales cortaron una racha de cuatro caídas al hilo al subir u$s58 millones y ubicarse en los u$s39.176 millones.
Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR volvió a subir, desde el 47,56% al 48,19% (59,36% a 60,32% en términos efectivos).
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 23 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió otros $39 y terminó a $1.369.
A cuánto se vendió el dólar blue hoy, martes 23 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.410 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 3%.
Valor del MEP hoy, martes 23 de septiembre
El dólar MEP cotizó a $1.405,02 y la brecha con el oficial quedó en el 2,6%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 23 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.415,72 y la brecha con el oficial operó en el 3,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.387,78, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.
