Financiamiento de las pymes: fuerte expansión en la Argentina del sistema de garantías como motor de créditos

En el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento, se presentaron los datos del Observatorio Estadístico de los Sistemas de Garantía en Iberoamérica. El rol de las SGR.

Creció 122% en Argentina el financiamiento con garantía en 2024, clave para las pymes.

Argentina se consolidó como uno de los países con mayor crecimiento en el saldo de garantías durante 2024, con un aumento del 122% , pese a que el escenario regional es de un moderado ajuste tras la etapa de expansión por los programas de emergencia durante la pandemia. Los datos se desprenden de un informe del Observatorio Estadístico de los Sistemas de Garantía en Iberoamérica, presentado en Bariloche en el marco del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento .

A nivel latinoamericano, las garantías vivas sumaron u$s43.543 millones en 2024, con una caída del 8% respecto al año anterior, mientras que el crédito movilizado alcanzó los u$s50.978 millones.

En contraste con la baja regional, Argentina registró un salto significativo del 122% en su saldo de garantías, consolidándose como uno de los países de mayor dinamismo junto a Costa Rica y España . Luz Stella Lozano , secretaria General REGAR y presentadora de los datos del Observatorio Estadístico de los Sistemas de Garantía, subrayó que este avance se debe al fortalecimiento de los fondos de garantía locales y a un mayor compromiso institucional en ampliar el acceso al financiamiento.

“Hoy ya no podemos hablar de financiamiento sin garantías. Son el termómetro de los mercados y reflejan la solidez del apoyo a las pymes” , señaló la titular de REGAR durante su exposición.

Los sistemas de garantías son herramientas financieras que respaldan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el acceso al crédito a través de avales o reafianzamientos .

De esta manera, las garantías reducen el riesgo para las entidades financieras y facilitan que las empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones.

En cuanto al sistema argentino de garantías —integrado por sociedades de garantía recíproca (SGR) y fondos provinciales— se convirtió en un instrumento anticíclico: durante la crisis sanitaria sostuvo la liquidez de miles de pequeñas y medianas empresas, y ahora impulsa la recuperación al facilitar el crédito productivo.

A nivel global, las garantías representan un peso creciente en los mercados financieros. Según Lozano, cinco países concentran el 84% del saldo de garantías vivas: España con un valor de u$s19.205 millones (26,3% del total), Brasil u$s10.985 millones (15,1%), México u$s10.571 millones (14,5%), Portugal u$s10.180 millones (14%) y Colombia u$s10.045 millones (13,8%).

Argentina quedó muy por debajo con el 3,2% y unos u$s2.310 millones, aunque vale destacar que se trata de un arranque tardío y que ahora está consolidando un crecimiento importante.

En cuanto al impacto directo, el sistema permitió que millones de pymes accedieran a financiamiento en condiciones más competitivas. Aunque en Argentina se observa un leve descenso en el número de empresas beneficiadas, la magnitud del crecimiento en garantías y crédito movilizado evidencia un mayor volumen promedio por operación, lo que se traduce en proyectos de mayor escala.

saldo de garantías vivas

La secretaria general de REGAR anticipó que 2025 será un año de meseta, con menor expectativa de crecimiento frente a la volatilidad económica global, pero resaltó la importancia de seguir innovando en productos de garantía para sectores estratégicos.

En conclusión, el caso argentino aparece como un ejemplo de cómo un sistema sólido de garantías puede ser decisivo para multiplicar el acceso al crédito pyme, fomentar la inclusión financiera y fortalecer el tejido productivo en contextos de incertidumbre.