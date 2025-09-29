Antisemitismo: después de la viralización del video, el gobierno denunció penalmente a los egresados y al coordinador

Después de repudiar públicamente las imágenes, el gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal en contra de los egresados y del coordinador. Las penas que podrían enfrentar y el repudio generalizado.

La viralización de un video con cánticos antisemitas de un grupo de estudiantes de la Escuela Humanos de Canning y el coordinador de la empresa Baxtter, durante su viaje de egresados en Bariloche, generó un repudio inmediato en las redes y en el ámbito político. Tras un reposteo con un mensaje de rechazo en X por parte del presidente, Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal en Comodoro Py . La misma quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, bajo la figura de “instigación a cometer delito” según la Ley 23.592.

A la denuncia que presentó el ministro, se le sumó otra presentación privada que acelera el núcleo probatorio del expediente. El abogado Jorge Monastersky pidió medidas concretas para asegurar la conservación de las pruebas y la identificación de los involucrados.

La ley establece que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas", agrega.

Ahora bien: en este caso particular, los egresados de la Escuela Humanos a la que asisten los alumnos involucrados, tienen entre 17 y 18 años. ¿Qué ocurre entonces? Quienes tienen entre 16 y 18 años son penalmente responsables, pero están sujetos a un régimen especial diferente al de las personas adultas. No son punibles por delitos de acción privada o aquellos reprimidos con pena de prisión que no exceda los dos años, ni por los que solo llevan multa o inhabilitación.

Su responsabilidad se limita a delitos con penas más graves, y están excluidos de la prisión común hasta cumplir los 18 años. Mientras, deben un período de tratamiento tutelar y ser derivados a institutos para menores. El escándalo también impactó en la empresa organizadora del viaje de egresados: Baxtter decidió despedir al coordinador involucrado y solicitó su baja definitiva de la actividad.

El video con los cantos antisemitas y el descargo del colegio

Las imágenes del video viralizado muestran a los estudiantes dentro de un micro gritando: “Hoy quemamos judíos”. Según trascendió, el ataque verbal estaba dirigido a alumnos de la escuela ORT, con quienes compartían hotel en Bariloche. En los grupos de WhatsApp de las familias circularon relatos de un choque previo entre ambos grupos, que habría escalado hasta derivar en insultos de tono abiertamente discriminatorio.

Frente a la difusión del video, la Escuela Humanos se desligó del accionar de sus alumnos. Emitió un comunicado en el que repudió categóricamente los hechos y anunció medidas disciplinarias. Además, informó que se puso en contacto con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas). La institución remarcó que los cánticos no representan sus valores fundacionales, vinculados a la “convivencia democrática y el respeto a la diversidad”.

canto antisemita bariloche

Antisemitismo: el repudio generalizado para los egresados y el coordinador

El rechazo rápidamente se esparció en las redes sociales. Fran Casaretto por su parte posteó: "Ignorantes antisemitas. Que les alcance la ley antidiscriminatoria con todo su peso. Merecen la suspensión del viaje. Estas cosas no pueden seguir pasando".

Fran-Casaretto-X-antisemitismo

Otro usuario, Mauro Ezequiel, expresó: "Los que se horrorizan de esto, son los mismos que lloran por los modos de Javier Milei cuando los expone frente al mundo".

Por otro lado, una madre del colegio fue interceptada por un móvil de C5N: "Estoy indignada. No justifico nada, pero si hay un colegio que no discrimina, es este".